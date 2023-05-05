百帧体验 iGame RTX 40显卡高帧畅玩FPS游戏《红霞岛》

难得的五一小长假既是各路出游“特种兵”的天下，也十分适合避开人群，宅家爽玩3A大作。只要拥有一套高配PC硬件，留给玩家的选择空间自然也很多，节日期间，就有一款FPS新作《红霞岛》登陆Steam，拯救了不少陷入“游戏荒”的玩家。这款新游支持NVIDIA DLSS 3技术，搭配国创新生代高端硬件品牌的RTX 40系显卡，能够为玩家提供高流畅度的开放世界FPS体验。

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“红霞岛 (Redfall)”，是一款开放世界的第一人称射击动作游戏，由 Arkane Austin 开发，曾经风靡游戏圈的“掠食 (Prey)”和“耻辱 (Dishonored)”都出自该工作室之手。红霞岛的故事设定为在名为红霞的海岛小镇遭到一群血族的围攻，他们遮挡了阳光，并使岛上居民与外界隔绝。玩家扮演的角色将与少数的生还者共同揭开血族的秘密，共同对抗威胁要把小镇榨干的生物。

游戏支持NVIDIA DLSS 3技术，使用iGame GeForce RTX 40 系列游戏玩家可以借助 NVIDIA DLSS 3 获享性能倍增的游戏体验。而对于非RTX 40系列显卡的用户而言，也能够使用其他iGame GeForce RTX 的显卡，借助 NVIDIA DLSS 2 实现帧率的加速，并且能够使用 NVIDIA Reflex 提升游戏响应速度，体验更为流畅的歼灭血族之旅。

早在RTX 40系列显卡推出之际，DLSS 3技术就作为一项极为重要的功能展现给玩家，凭借全新第四代 Tensor Core 和光流加速器提供动力支持，可在不影响画质和响应速度的前提下，利用 AI 创造更多高质量帧。在《红霞岛》中以GeForce RTX 4090举例，开启 NVIDIA DLSS 3 后，性能可提升 71%，玩家可以在开启4K超高分辨率并且游戏特效全开状态下，以接近190 FPS 的帧率畅玩。对于其他RTX 40系列的用户而言，在DLSS ON下也能够得到惊人的帧率提升，目前所有的RTX 40 系列显卡都能以超过 100 FPS 的帧率体验《红霞岛》。

游戏支持单人及多人两种模式，并且最多支持四人组队，大量极具特色的武器及丰富的升级与技能系统拓展了传统FPS游戏“突突突”玩法，各有特色的武器所特有的攻击特效也成为了《红霞岛》的一道靓丽的风景线，让画面更为绚丽。使用iGame GeForce RTX 4070系列显卡能助玩家开启高质量的游戏画质，并且能够高帧爽玩游戏。iGame RTX 4070系列是专属对游戏体验有着进阶需求的系列显卡，凭借较高的性价比以甜品级的性能受到玩家欢迎。

iGame GeForce RTX 4070系列主打2560*1440分辨率100+ FPS游戏体验，在这个分辨率之下RTX 4070配合NVIDIA DLSS 3技术能够征战一众3A大作，特别对于支持全景光线追踪的游戏，实现流畅的游玩体验。

iGame向玩家提供四种各具特色的显卡系列，其中包括风冷/水冷双旗舰Vulcan与Neptune，适合追求高颜值、高性能与强劲散热的高端玩家。而Advanced及Ultra系列则分别适合装机风格为深色及浅色的用户，实现不同色系的装机搭配，并且凭借酷炫的配色及灯效提升桌搭颜值。除了iGame系列之外，七彩虹也提供战斧系列显卡，众多高性能游戏装备守护硬核玩家的游戏体验。