疾速直连 ProRes外录 雷克沙SL500 1TB移动固态硬盘到手价859元

【天极网DIY硬件频道】数字时代几乎人人必备至少一种移动存储设备，而目前随着存储与传输技术进步，更高性能的移动固态硬盘被更多用户选择，代替常规的U盘满足日常工作、数据传输、影像存储等需求。

Lexar雷克沙此前就推出了一款高速移动固态硬盘SL500，采用USB 3.2 Gen2x2规格的Type-C高速接口，标称读写速度高达2000MB/1800MB每秒，不仅带来极致的传输效率，也能确保4K-60帧高品质视频录制的稳定性，目前在售1TB、2TB两种高容量版本，能够充分满足用户移动存储、手机扩容等需求。

SL500重43g薄至4.8mm，银行卡大小的全金属超薄设计带来更好的散热效果和抗冲击性。表面为弧度金属磨砂表面处理，质感高端专业的同时触感舒适，适合商务人士或专业摄影人士。小巧的体型也使其更适合与手机、微单等搭配使用。

在PC平台连接至USB 3.2 Gen2x2 Type-C接口，使用CrystalDiskMark进行测试，可见连续读写速度高达2012.12MB/s与1784.85MB/s，达到标称水平。

进一步使用HD Tune Pro软件进行连续200GB文件写入与读取测试，可见连续写入过程中初始速率为1.7GB/s左右，离开虚拟缓存后依旧可达1.2GB/s以上，读取速度则全程维持在约1.9GB/s，读写曲线十分稳定，表现优异。

此外，Lexar雷克沙SL500也预装了AES加密软件，可在盘内创建有密码保护的数据安全库，对指定文件进行隐藏加密，保护多种类型的隐私数据。综合来看，SL500作为高速移动固态硬盘的整体性能表现优异，尤其全金属超薄的卡片设计能够带来更佳的散热面积，与慧荣打造的单主控也拥有稳定且优秀的表现。

当前Lexar雷克沙SL500移动固态硬盘在雷克沙存储京东自营旗舰店在售，1TB与2TB双容量版本到手价分别不高于859元、1379元，且参与晒单送20元E卡、硬盘包(2TB版本)等福利活动，想要获得小尺寸高效扩容体验的消费者值得关注。