iGame品牌日活动火力全开 显卡热i焕新即将来袭

【天极网DIY硬件频道】作为国创新生代高端硬件品牌的iGame，以卓越的硬件品质为玩家们的梦想保驾护航，始终与全球玩家共筑次世代战场，见证了无数个激动人心的辉煌时刻。为感谢玩家们的一路相伴，一场专属于iGame玩家们的热爱派对 ――「i 玩节」，即将于5月7日再度启航!今年，iGame将为玩家们带来更多重磅福利，与玩家们共赴一场热爱与科技的狂欢!接下来，让我们抢先一睹iGame品牌日的精彩活动!

活动一：寻找游戏极客，解锁幸运转盘

“i玩节”开门红福利活动――寻找游戏极客，于4月28日开启。活动横跨游戏历史、文化、硬件等多领域，通过趣味与挑战并存的游戏测试题，等待玩家冲破关卡解锁极客身份。并且，成功通过测试的玩家，即可获得抽奖机会，旋转专属的“命运轮盘”，有机会获得iGame GeForce RTX 50显卡「300元优惠权益」、七彩虹iGame主板「200元优惠权益」、《怪物猎人：荒野》STEAM游戏KEY、橘宝IP扩香石、隐姬IP联名吨吨桶等多重好礼!

活动链接：https://s.eqxiu.com/s/HYthCZ77?bt=yxy&eip=true

活动二：热i焕新，限时开启

备受玩家们期待的显卡以旧换新活动重磅归来!活动将于5月7日至5月13日，限时开启!七彩虹显卡用户只需在指定店铺购买七彩虹旗下RTX 50系列新显卡，再将符合条件的旧显卡寄回给七彩虹，即可享受官方返现抵扣福利，最高可抵7800元。玩家们能够实现显卡的升级换代，为游戏注入全新能量，“5”装智胜，纵享极致性能，让热爱持续升温!

本次以旧换新活动，参与回收的显卡涵盖GeForce GTX 1660 SUPER、GeForce RTX 2060至GeForce RTX 4080等多个型号，更多以旧换新活动详情内容，敬请关注七彩虹官网及官方动态。

活动三：社区狂欢，福利大放送

iGame品牌深知，正是玩家们指尖的温度与对硬件、游戏的热爱，赋予了产品超越性能的灵魂。七彩虹商城社区作为玩家们的热爱聚集地，当然少不了本次“i玩节”的福利放送。本次“i玩节”将持续开启社区活动，将舞台交给玩家、以丰厚福利回馈玩家的诚意之举，只为在这场属于玩家的狂欢中，聆听每一份热爱的声音。

自4月28日起，无论是经验丰富的装机大佬，还是初入DIY领域的萌新小白，只需前往七彩虹商城小程序，参与「攒“姬”茶话会」活动，在社区内发帖分享玩家自己的DIY故事、装机心得或游戏趣事，即有机会赢得500元七彩虹商城通用券。

此外，七彩虹商城将在4月17日至5月29日的每周四，倾情开启感谢回馈活动。活动期间不仅有百份游戏赠送福利，还有千元优惠神券可供玩家进行积分兑换，助力玩家朋友们购买到心仪游戏装备!

活动四：多重惊喜，下单赢好礼

一直以来，iGame主板凭借高性能配置与独特个性外观，收获了大批玩家与粉丝的青睐。此次，iGame多款主板携品牌日专属福利归来，为玩家们准备了丰厚的下单好礼。

自5月7日至5月13日，凡在七彩虹京东自营旗舰店购买iGame 700/800系列指定型号主板，只需按照活动指引下单购买后参与晒单评论，即有机会赢得固态硬盘。而在5月7日至5月13日，若玩家选购指定的iGame主板与iGame RTX 50系列板卡套装，即有机会获得200元京东E卡!

一场专属 iGame 玩家的年度狂欢派对已吹响集结号角!iGame品牌将以多元玩法、丰厚福利点燃热爱，与玩家一同书写电竞世界的热血篇章，让每一份热爱都能在此尽情释放!更多「i 玩节」的活动详情与惊喜彩蛋，即刻锁定七彩虹官方动态，静候玩家们亲自解锁!