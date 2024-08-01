杀死比赛？小白也能上超高频率！雷克沙战神之翼ARES RGB DDR5 8000评测

【天极网DIY硬件频道】众所周知，内存条在超频玩家眼里那可是比显卡还重要的电脑硬件，DDR5的全面普及毫无疑问是让超频的热情更上一层楼。从时序低、价格贵，到今天的全面普及，技术成熟的DDR5颗粒内存条已经逐渐取得消费者的信任，从最初5000+MT/S到现在7000+MT/S的频率，DDR5颗粒的上限还在进一步提升。对于超频玩家来说，内存条不仅要选择超频效果较好的颗粒，还要进行“抽奖”。有一些无良内存条厂商为了获取更高的利润，同型号的内存条产品使用不同的内存颗粒进行混卖，虽然能达到厂商宣称的频率，但是超频潜力可是大不相同，内存稳定性也不是完全相同的，DDR4的CJR、DJR、B-die，DDR5的A-die、B-die、M-die、新M-die等，超频玩家对各种不同的颗粒可是如数家珍，但这也造成了极高的内存超频门槛，普通小白看到这么多的颗粒就望而却步了，更别说后面的参数和电压调整了，所以一直以来只有少数人能享受到超频的乐趣。

要说DDR5时代最能超频的内存颗粒，毫无疑问是海力士A-die，无需高电压就能达到较高的频率，时序方面也能够较好的控制。现在就有一家存储大厂为大家搞定了超频困难的问题，它推出了获得海力士金标认证的内存模组，由海力士官方为其背书，全部使用海力士A-die颗粒，并且是特挑的优中选优的海力士A-die颗粒，这就是雷克沙全新推出的战神之翼ARES RGB DDR5 8000内存条，海力士金标认证全球仅此一家暂无分店。

拿到这款内存，拿在手里还是比较有分量的，产品外封采用红黑配色设计，中间是内存条实物的渲染图，左下角则标出了产品名称和规格，用凹印暗红色印出战神之翼ARES DDR5的字样，有一种赛博朋克电竞风的感觉。右上角的图标由黑色和金色组成，乍一看很像Hi-res高品质音频产品的“小金标”认证，实际上这是海力士金标认证，印有这个图标的内存模组产品由海力士官方认证全部采用海力士A-die内存颗粒，并且是官方特挑优中选优的海力士A-die内存颗粒，无论是超频性能还是稳定性都是DDR5颗粒中的天花板。

抽出外封里面通体红色的盒子，可以看到盒子正中间印有雷克沙的LOGO，盒子使用阻尼设计，打开盒子就可以看到装在塑料包装里的内存条，取出内存条便可以看到它的庐山真面目了。

内存条采用黑色磨砂抛光全铝1.8mm散热马甲，黑色配色是中国首发配色，散热马甲中间印有雷克沙LOGO和ARES字样，灯条位置采用毛玻璃材质，边角很锋利，内置8颗高亮LED灯珠，支持13种灯光模式和1680万种色彩选择。灯条侧面的位置做了一个侧透，这个设计很容易让人联想到赛车的车尾灯，给人一种速度很快的感觉。

官方宣称内存条使用定制的十层PCB板，并且在PMIC芯片的位置配备了专属散热垫，通过散热马甲的缝隙就可以看到里面配备的散热垫。超频玩家都知道超频的时候温度控制是很重要的，海力士A-die的优点就是低电压高频率，再加上这款内存条在散热方面堆料很足，所以这款内存条实际还有更高的频率上限。

这款内存条的表面功夫做得很足，实际体验究竟如何呢？接下来就是实战时刻，超频除了内存条，CPU和主板也是至关重要的，想要达到更高的频率，超频三剑客缺一不可。

我们特挑了一颗SP高达97分的英特尔i5-13600KF，再搭配上华硕ROG STRIX Z790-I GAMING WIFI 主板，组成了我们这次的超频三剑客。选用这款主板的原因首先它是一个双槽主板，比四槽主板更有超频优势;其次是ROG的BIOS可调参数较多，可玩性高，电压输出得比较精准;主板还内置主动散热风扇，有10+1相电容稳定供电，稳定性方面也没有问题。

显卡选用华硕ROG STRIX GeForce RTX 4070 Ti SUPER，这块显卡性能方面属于第一梯队，超大散热器保证了稳定的性能输出，在后续的游戏测试当中更能明显体现帧率的变化。

首先来看看XMP模式下的表现，目前DDR5内存条主流频率在6400MT/S左右，这款内存条的名称中带有一个“8000”，这是因为在XMP模式下内存条的频率就高达8000MT/S，这炸裂的频率再次验证海力士特挑A-die绝非浪得虚名，这就是DDR5颗粒“灭霸”级别的存在。

在BIOS选择XMP模式并开机，在AIDA64中可以看到，这款内存条XMP模式下频率为8000MT/S，时序为38-48-48-100，延时在60ns左右，8000MT/S加上60ns的延时，这个成绩还是比较令人满意的，也说明这个8000MT/S是不掺水分的频率。

直接打开英雄联盟玩一局经典大乱斗，在4K分辨率最高画质下，平均帧率508.561帧，1%LOW帧308.387帧。这个帧率保证职业选手级别的操作都是没有任何问题的，游玩体验十分稳定流畅没有任何卡顿的情况。即便是一窍不通的超频小白，也可以在XMP模式下轻松达到8000MT/S的超高频率，加上海力士金标认证的加持，完全不需要担心稳定性的问题。

8000MT/S频率已经是非常高的水平，但超频玩家不会满足于此，我们继续压榨战神之翼8000的性能。

把超频模式调至手动，内存电压设置为1.55V，IVR电压设置为1.39V，MCV电压设置为1.44V，频率选择8400，SA电压设置为1.3V，其他时序参数设置如图，经过这番操作，我们成功将内存稳定在8400MT/S的频率。

在AIDA64的界面可以看到，我们已经成功将雷克沙战神之翼ARES RGB DDR5 8000内存条超频至8400MT/S的超高频率，时序为38-48-48-100，读写频率均有10GB/S以上的提升，延时更是来到了炸裂的50.9ns，8400MT/S的频率加上50.9ns的延迟，不愧是海力士金标认证的特挑A-die颗粒，其他颗粒很难达到这个水准。

再次打开英雄联盟进行一局大乱斗游戏，测得4K分辨率最高画质下平均帧率为539.476帧，1%LOW帧为329.372帧。相较于XMP模式8000MT/S时的表现，平均帧率提升30.915帧，1%LOW帧提升20.985帧，这个提升还是比较明显的。

雷克沙战神之翼ARES RGB DDR5 8000内存模组使用海力士特挑A-die内存颗粒，获得海力士官方金标认证保证品质，杜绝颗粒混售的情况。全铝散热马甲、定制十层超频PCB板、足料散热垫保证了这款内存条在超高频率下的稳定运行，即使是对超频一窍不通的小白也能轻松稳定在8000MT/S的超高频率，超频玩家还能进一步发掘这款内存的上限。内存模组支持各品牌主板RGB光同步，上机海景房机箱或者侧透机箱都能获得不错的效果。

最后也和各位提及一下，超频是否成功，除了内存本身体质之外，还需要关注CPU体质、主板、散热等，更需要耐心的摸索和调整。目前32GB(16GB*2套条)的版本京东售价1499元，感兴趣的朋友可以关注。