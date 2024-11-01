国产战术FPS《三角洲行动》火爆 七彩虹iGame带来畅玩配置攻略

【天极网DIY硬件频道】近期国产战术射击游戏《三角洲行动》正式上线并大受FPS玩家欢迎，游戏带来优秀的射击手感与战术策略、团队写作等游玩元素，让无数电竞爱好者沉浸其中。游戏本身也具有出色的画质效果，如果你想要在这款FPS新作中同时获得沉浸的视觉体验与超流畅的操作手感，相比要在PC硬件的搭配上下许多功夫。一线显卡品牌七彩虹旗下的国创新生代高端硬件子品牌iGame，就为玩家们带来了详细的配置攻略，并以卓越的硬件装备为玩家提供流畅稳定的帧率，畅享战术射击体验。

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这款游戏目前拥有两个游戏模式，分别为“烽火地带”及“全面战场”。首先介绍的是“烽火地带”，玩家进到战局中，会随机降落在地图的某个区域，地图上会标识出逃离点，到达指定目的地之后即完成游戏，该游戏玩法多样拥有极高的娱乐性以及刺激性，玩家在到达逃离点的路上会遇到各种意想不到的突发事故，因此可根据自己的规划及路线选择进行游玩。

而“全面战场”可以理解为传统的FPS玩法，当然也有优于传统的优点就是游戏丰富的武器改造系统，玩法多样适合硬核爱好者体验。全面战场最高64名玩家在同一张地图上两军对垒，攻防转换间策略百出，该模式的战斗混乱且真实，每一次爆炸，每一枚烟雾弹的效果会直接影响到帧数，帧数的波动在瞬间决定生死。在这样的战场上，拥有一张性能强劲的硬件装备，就如同拥有了战场上的制胜法宝，它保障了画面的稳定与流畅，让你在瞬息万变的战斗中占得先机，提升生存与胜利的可能性。

针对不同玩家的需求，我们会在1080P/2K/4K三档分辨率当中，进行显卡装备推荐。帧率是FPS游戏的最优先级条件，因此推荐使用RTX 4070 SUPER及以上的系列显卡进行游玩。RTX 4070 SUPER在三个分辨率表现分别为：154/113/50 FPS，在1080P的情况当中可见明显的帧率优势。若你想在2K分辨率当中畅玩，那么则推荐RTX 4070 Ti SUPER系列显卡，帧率表现为176/131/58 FPS。而若您是硬核玩家需要征战4K分辨率我们则推荐RTX 4080 SUPER系列显卡，帧率表现为240/173/76，可见高端显卡的优势尤其明显。

当然，本款游戏还支持一项“致胜法宝”黑科技，那就是DLSS技术。通过DLSS技术玩家能够在游戏过程当中感受到更流畅的战斗体验。我们仍在1080P、2K、4K三个分辨率中，进行DLSS ON的测试。RTX 4070 SUPER系列表现为：243/167/100 FPS;RTX 4070 Ti SUPER系列表现为：268/188/112 FPS;RTX 4080 SUPER系列表现为：331/241/142 FPS。

得益于先进的DLSS技术，玩家将能够享受到显著的帧率提升。这意味着您可以根据个人使用环境自由选择硬件配置，以实现最佳的游戏体验。显卡性能越强大，获得的帧数加成也就越高，因此我们推荐选择更高规格的显卡来获得更加流畅的游戏享受。值得一提的是，该游戏即将推出单人战役模式，并支持光线追踪技术，这将为拥有高端显卡的玩家带来更加震撼的视觉体验。

随着单人战役模式的即将上线，光线追踪技术的加持将让这场视觉盛宴更加震撼人心。想象一下，在未来不久的某一天，你将能够沉浸在更加逼真、更加细腻的游戏世界中，体验前所未有的战斗热潮。

七彩虹iGame精心准备了旗下多款硬件的配置单推荐，让不同分辨率下游玩的玩家都能准确匹配画质与硬件需求，帮助玩家获得最佳的游戏体验。无论是追求极致画质的4K分辨率，还是流畅稳定的1080P，都有针对性的硬件搭配方案推荐，让你手持致胜法宝，征战每一场激烈的对战。