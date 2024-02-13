2024年了 switch2今年会出吗？1代还值得购买吗？

【天极网DIY硬件频道】早在2000年，也就是我出生的那个年代，个人PC电脑还没有如今这样普及，很多用户想要体验一下游戏，都还要去网吧跑。就算你买得起电脑，但是电脑玩起游戏远没有游戏主机设备方便。时至今日，我依旧认为主机是平台用户游玩游戏最具性价比的机器，在去年的11月份，我以1700元的价格入手了一款OLED限定版本的switch游戏主机。

虽然是我在购买这款OLED限定版本的switch游戏主机之前就有一台初始版本的switch(18年购入价格4500)，但因为使用了太久，并且LCD的屏幕也远不如OLED所以我还是选择了更换游戏主机设备，哪怕有传闻说switch第二代就会在2024年推出，我依旧购买了它。借着过年的时期，我就来和大家好好聊一聊，两个问题。首先，2024年，switch第二代真的会推出吗？其次就是，2024年第一代的switch主机是否还值得购买呢？

首先大家要知道一台游戏主机的寿命周期也就七八年，而且在如今这种快节奏的时代，电子产品的更新换代会越来越频繁。如果按照任天堂推出的游戏主机代数来说的话，switch第二代将会是任天堂旗下的第十代游戏主机，意义可谓非凡。

早在去年年末，就有外媒报道：任天堂相关部分发表内部通知，大致的意思就是：在2024年任天堂公司依旧会为玩家持续推出switch游戏，这就表明了至少我在switch第二代中依旧可以看到“卡带”这个媒介作为载体。并且无论是游戏开发部门，还是硬件开发部门，甚至是宣传部门，都会把工作重心转为到一台新的游戏主机上，我也是大胆的猜测一下，这个新机器就是switch2。

配置方面，我认为switch2依旧不会以高性能来和Xbox和PlayStation对抗。便携、合家欢、游戏可玩性依旧是switch2的宗旨，在主机性能的军备竞赛中，任天堂一直是不参与其中，而且大多数的任天堂独占游戏，你就只能在任天堂的游戏主机中玩到，这一点要比PlayStation好太多了。

游戏方面，不知道大家有没有注意到，今年阿特拉斯的新作《女神异闻录3重制版》以及在今年秋季发售的《暗喻幻想》都没有宣布登陆switch平台。但这个公司旗下的《女神异闻录5皇家版》《女神异闻录4黄金版》等等游戏都在NS游戏商城之中。今年发售的这两款重磅产品不上任天堂的主机平台肯定是不可能，所以我依旧来一波大胆猜测，这两款新游戏将会在今年年末登陆任天堂新的主机平台。

那么最后一个问题来了，老款的switch还值得购买吗？这个问题，我认为还是得看你自己的需求来判定。但我是比较推荐大家购买，因为现在switch的价格十分低，在年后一台全新的switch限定版或许价格还会来到1500元-1600元。这比起首发的switch价格，那可是太便宜了。

就算今年下半年switch第二代发售，但按照PS5刚刚发售的那场景，我相信大家要是想在第一时间玩到这台游戏机的话，那么肯定是需要溢价很多去购入。而且这个溢价购入的时间，可能会在发售后两年内持续生效。

所以综上所述，大概率今年是会推出switch2这款产品的。但是呢大家不要妄想可以在第一时间以原价购买到。如果你预算有限，又想体验一下任天堂的独占游戏，那么今年以超低价购买到switch第一代也是个不错的选择。