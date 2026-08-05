【天极网DIY硬件频道】你注册时看都没看就点了"同意"的那份用户协议里，白纸黑字写着：账号所有权归游戏公司，玩家只享有有限的使用权。――这句话，几乎是所有网游玩家都听过的"常识"。从早年网游端游到如今的各种手游，点开注册页，没人会真的去翻那几万字的服务条款，手指一滑，"同意"就过去了。可当账号里积累了十几年心血，等级、装备成为能变现的"身价"之后，一个关键问题浮上台面：这些你花时间花钱养出来的东西，到底算不算你的财产？

围绕游戏账号及其内部虚拟物品能否成为玩家财产，争议由来已久。玩家一方认为，账号里的等级、装备、数据是自己投入真金白银和时间"养"出来的，理应享有处置和传承的权利;平台和运营商则普遍在用户协议里埋下"所有权归平台"条款，把用户框定为"使用者"。一来二去，"你用的东西其实不是你的"成了圈内自嘲，也成了悬在无数深度玩家头顶的一柄剑。

而在最近，北京的一纸判决挑动了这一观念。

据《人民法院报》及多家媒体8月初报道，北京市石景山区人民法院审结了一起网络游戏账号继承纠纷案。当事人古某十几年间在某游戏公司注册了87个实名认证账号，通过充值、练级、打金等方式把每个号都"养"出了身价。2025年5月，36岁的古某因病离世，母亲陈某听说游戏账号可以变现，便想继承儿子的87个账号变卖补贴家用，主动联系游戏公司申请变更实名信息――结果被一口回绝。

游戏公司的理由很"标准"：根据双方用户协议，账号及账号内虚拟物品的所有权归平台，用户仅享有有限使用权;此外账号绑定实名，具有人身属性，不应纳入遗产范围。

陈某遂将游戏公司告上法庭。法院审理认为，涉案游戏账号属于网络虚拟财产，用户对账号、虚拟物品及衍生数据享有的使用权具备财产属性，可依法继承。最终判决87个游戏账号的使用权由陈某继承，并责令游戏公司在判决生效后15日内协助完成实名信息变更。宣判后双方均未上诉，判决已生效。

值得注意的是判决的"分寸感"。中国政法大学民商经济法学院教授陈景善在《人民法院报》点评中指出，本案精准适用了民法典第一百二十七条(网络虚拟财产受法律保护)与第一千一百二十二条(遗产范围)。法院并没有否认"账号所有权归平台"的行业惯例，而是明确区分了"所有权"与"使用权所附着的财产利益"――继承人继承的是后者，并不挑战运营商的所有权，二者并行不悖。更关键的是，判决区分了"生产经营类虚拟财产"与"社交类虚拟财产"：对于靠充值、劳动投入培育、以财产利益为核心的账号，平台不能通过格式条款实质排除用户的法定继承权;而纯社交属性的账号，则按协议或一般人的合理意愿处理。这一刀切得清晰，也为数字遗产继承立下了示范样本。

把视线拉回到我们每个玩家身上，这起案件戳中的，其实是一个老话题的新一轮爆发。

在实体游戏时代，你买了一张光盘、一盒卡带，它就是你的物权客体，转卖、送人、留给后代，谁也管不着。但当游戏全面转向数字化、平台化，所有权被悄悄置换成了"授权使用"，玩家手里的"内容"一夜之间变成了"租来的服务"。这中间产生的"内容所有权危机"，数码圈讨论多年却始终无解。如今，游戏账号与虚拟物品能否作为可继承财产的话题，再次被摆上台面。

事实上，许多深度玩家对那份近乎"霸王条款"的用户协议早有不满。点开任意一款主流游戏的服务条款，"账号所有权归本公司所有""禁止转让、出借、继承"几乎成了标准句式;可与此同时，玩家又在持续为道具、赛季通行证、限定皮肤付费。权利与义务的天平，明显是倾斜的。

正因如此，石景山法院的这份判决，意义不止于一桩个案。它用司法实践给行业提了个醒：当用户对账号的投入已经形成真实财产利益，"所有权归平台"就不能被无限放大成"平台可以剥夺一切"。我们有理由期待，这起标杆性判例能成为推动游戏行业重新审视用户协议、推动游戏公司与玩家之间协议走向合理化、标准化的一个起点――毕竟，让玩家清楚地知道自己"拥有什么、能传承什么"，本该是数字时代最基本的权利清单。