SSD领域有自己的王者 三星990 PRO如何守住旗舰宝座

【天极网DIY硬件频道】大数据时代，存储技术的进步大幅助力了个人电脑和游戏设备的性能提升，同时也极大地提升了专业用户的工作效率。在消费级领域，PCIe 4.0 SSD依然是市场的主流，我们能见到的顶级PCIe 4.0 SSD型号繁多，令人目不暇接。

990 PRO正是三星在PCIe 4.0时代推出的顶级旗舰，凭借卓越的性能和稳定性，990 PRO广受消费者青睐，并且延续着用户对顶级消费SSD的想象。而一款SSD要如何在竞争激烈的市场中巩固自身在市场中位置的呢？

正如前文所述，三星990 PRO采用了PCIe 4.0接口，官方数据显示其读写速度达到了惊人的7450MB/s和6900MB/s。这一性能指标不仅远超同期其他品牌的产品，更接近PCIe 4.0的理论最大带宽。在实际应用中，无论是高负载的游戏环境还是需要处理大量数据的专业应用，三星990 PRO都能提供流畅且快速的性能，这一点我们在具体的测试中都可以得到证实――经过数次测试可以看出，三星990 PRO在硬盘的顺序读写速度，尤其是写入速度方面相较于980 PRO又有了一个升级，其顺序读取速度能够达到7453.86MB/s，写入速度也能够达到6972.47MB/s，稳居PCIe 4.0 NVMe SSD第一梯队。

此外，990 PRO还支持智能TurboWrite 2.0技术，与之前对比970 EVO Plus上的智能TurboWrite相比，990 PRO的智能TurboWrite 2.0将缓冲区扩大了3倍。这种技术可以在特定的数据传输大小内显著提高写入速度。

值得一提的是硬盘的随机读写性能，也就是每秒进行随机读写(I/O)的次数。随机读写性能越强，硬盘处理琐碎文件(如启动游戏、读取游戏节点、扫描病毒等)的任务就越快，因此IOPS是最直接影响日常使用体验的速度指标。

这里就不得不提到，三星990 PRO拥有的散热片版和非散热片版两个版本，其中4TB的990 PRO散热片版在随机性能方面有进一步的提升。而由于采用了散热片设计，这使得它更适合安装在PS5、XBOX这种游戏主机上。

三星990 PRO散热片版4TB版本的随机读写性能优势将对用户的实际应用场景提供助力。在990 PRO散热片版1TB与4TB两个版本的4K随机读写性能对比中，4TB版本在读速方面超过1600K IPOS的读速就体现了领先优势，提升幅度高达35%。这意味着用户在使用过程中可以享受到更快的响应速度和更高的整体效率。

再说回三星990 PRO，这款SSD在设计上也进行了全面升级。它不仅采用了最新的基于8nm工艺的三星自研主控芯片，还增加了更多的DRAM缓存，以优化性能和降低延迟。这种设计使得990 PRO在处理复杂任务时更加出色，无论是视频编辑、3D渲染还是大规模数据分析，都能保持高效率。

三星990 PRO即便加装散热片厚度也仅有8.2 mm，能够很好地与台式电脑、游戏机和笔记本电脑兼容。4TB版本使用单面NAND颗粒，节省了不少空间，普通版更容易兼容超薄笔记本电脑等多种主机设备。三星自研主控依然保留了镍涂层，同时在硬盘背面设计了散热标签，可以有效地进行散热管理。三星的动态散热保护(DTG)技术进一步确保SSD的温度保持在最优水平，减少长时间运行可能出现的性能波动。

三星专门设计的魔术师软件能够让990 PRO更好地发挥功能。该软件为用户提供了可靠的安全保护，可有效保护用户数据不被恶意查看、获取甚至更改。用户能够在软件内对包括三星旗下SSD在内的各存储设备的状态进行整体把控。软件支持用户查看各盘的具体信息，也可以对硬盘进行执行诊断扫描、PSID(物理安全码)恢复、切换性能优模式等操作，同时也可以安全擦除数据、还原以及加密驱动器。

尽管市场上存在许多优秀的固态硬盘品牌，但三星990 PRO凭借其在速度、稳定性和兼容性方面的全面优势，仍然是许多专业用户和技术爱好者的首选。三星作为全球唯一一家所有SSD组件均由内部自主设计生产的厂商，其产品的可靠性和质量得到了广泛认可。

总之，三星990 PRO不仅在技术规格上达到了行业顶尖水平，更在实际应用中展现了其卓越的性能和稳定性。无论是对于追求极致性能的专业用户，还是普通消费者寻找高性价比的存储解决方案，三星990 PRO都是一个值得考虑的选择。在未来，随着技术的不断进步，我们有理由相信三星将为用户带来更多创新和惊喜。

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