双十一必入：全新三星990 EVO Plus 质价比新王来袭

【天极网DIY硬件频道】现在这个阶段，双十一基本已经进入白热化。一波又一波优惠券与尾款的交相辉映，你有没有也加入双十一购物狂欢的浪潮中去呢？作为一个数码爱好者和用户，我始终都在寻找那些能真正提升使用体验的好物，这不，我今天要向大家种草一款刚发布不久就技惊四座的存储新品――三星990 EVO Plus固态硬盘，它可以说是霸占了我双十一的种草榜单的第一名宝座，一起来了解一下吧!

我们先来简单了解一下三星990 EVO Plus。它采用PCle 4.0×4通道，同时兼容PCIe 5.0×2通道。采用NVMe 2.0标准，支持S.M.A.R.T、TRIM以及Volatile Write Cache写入缓存特性。硬件配置方面，990 EVO Plus仍然采用三星自研5nm工艺主控，颗粒为三星的第8代V-NAND 236L TLC颗粒。原厂颗粒+自研芯片不仅保证了高速读写，还极大地提升了数据存储的稳定性和可靠性。

全新升级的三星990 EVO Plus采用了DRAMless无缓存方案，支持HMB技术，也就是Host Memory Buffer主机内存缓冲器技术。这一技术利用了PCIe接口的直接存储器存取(DMA)功能，使得无缓存的SSD也可以通过系统CPU使用主机的一部分DRAM 内存来进行工作。其优势在于可以在保证性能几乎不受影响的前提下降低成本，让消费者以一个更具性价比的价格购入高性能SSD。

三星990 EVO Plus在性能方面堪称顶级。其顺序读取速度高达7450MB/s，顺序写入速度也达到了6300MB/s。这意味着无论是启动大型游戏还是加载专业设计软件中的大型素材文件，用户都能获得极为出色的体验，拷贝大型文件的过程将不再让你等待太久。

在4K随机读写性能方面，三星990 EVO Plus同样表现卓越。这对于系统运行、多任务处理至关重要。在同时打开多个办公软件、浏览器多个页面并且后台还在运行下载任务的复杂场景下，电脑依然能够保持快速响应，不会出现卡顿现象。每一个操作都能得到即时反馈，让你的工作和娱乐效率大幅提升。

对于喜欢玩《赛博朋克 2077》《荒野大镖客：救赎2》《黑神话：悟空》等大型3A游戏的玩家来说，游戏文件体积庞大，场景复杂。三星 990 EVO Plus 的高速读写性能可以极大地缩短游戏的加载时间。无论是初次进入游戏，还是在游戏过程中切换场景、复活重生等，都能实现快速响应，让我们无需长时间等待，大幅提升了游戏体验的连贯性。

此外，不少用户还会在玩游戏的同时开启直播、录制等其他应用，这对硬盘的性能和多任务处理能力提出了很高的要求。三星990 EVO Plus 凭借其出色的随机读写性能和高带宽，能够轻松应对游戏多开的场景，保证游戏流畅运行，不会因为硬盘性能瓶颈而出现卡顿、掉帧等问题。

散热是三星SSD的一贯强项，990 EVO Plus也有出色的设计。高效的散热标签能够有效控制硬盘在高负载运行时的温度，避免因过热导致的降速问题。这意味着无论你是长时间进行大型数据传输，还是持续高强度游戏或创意工作，三星 990 EVO Plus 都能稳定发挥，守护你的数据安全和系统流畅性。

同时，对于一些想要为笔记本扩容的用户来说，990 EVO Plus也是上选。将它作为存储扩展盘使用，可将大量的文件、照片、视频等数据存储在盘内，释放笔记本电脑原硬盘的存储空间。能效比的提升也有助于笔记本电脑的续航表现，更低的功耗和热量也让它更适合内部尺寸较小的轻薄本产品。

三星990 EVO Plus提供了多种容量选择，包括1TB、2TB和4TB，基本满足了不同用户的存储需求。对于普通办公用户来说，1TB的容量足以存储大量的文档、表格、演示文稿以及一些常用的办公软件。而对于游戏玩家，2TB乃至4TB的大容量则可以轻松容纳海量3A 游戏大作，再也不用担心因为硬盘空间不足而忍痛割爱删除游戏。

对于内容创作者，无论是摄影师、视频编辑师还是设计师，大容量的三星 990 EVO Plus能够快速存储和读取他们的素材文件。高分辨率的照片、长时间的视频素材以及庞大的设计项目文件都可以在这个硬盘中找到安身之所，并且能够迅速被调用，为创作过程节省宝贵的时间。

双十一期间，各大电商平台都会推出一系列优惠活动。三星 990 EVO Plus 作为一款备受瞩目的新品也在这个购物盛宴中展现出极高的性价比。与平时相比，价格上的优惠将使更多用户有机会拥有这款顶级的固态硬盘。无论是你想要提升电脑的游戏体验、加速办公效率还是为内容创作打造一个稳定快速的存储环境，三星 990 EVO Plus 固态硬盘都是你的不二之选，让990 EVO Plus带你开启极速存储之旅吧!

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