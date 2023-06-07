性价比拉满值得入手，雷柏V700-8A 机械键盘到手价仅279元

【天极网DIY硬件频道】通常来说，选购一款好用的机械键盘，能够大幅度提升游戏的感受，而一款价格合适的机械键盘更是让人为之心动。比如最近热卖的雷柏V700-8A 机械键盘，其从上市至今一直扮演着机械键盘价格“屠夫”的角色，而个性化的配色，更是年轻玩家的心头好。时值618大促，雷柏也为消费者带来超值钜惠活动，V700-8A 机械键盘到手价279元。

作为雷柏目前主打的无线游戏机械键盘产品，其不论是丰富的功能、个性的配色，还是四种轴体可选等特性，都让它收获不少人气。雷柏V700-8A机械键盘有着十分个性化的外观，其采用铝合金材质，配以磨砂氧化工艺，带来了非常细腻的手感，而CNC切边的设计则提升了该键盘的颜值。

雷柏V700-8A机械键盘提供了无人区、孤勇者和机甲紫等多款配色，不同配色带来了不同风格的感官体验，呈现出一种电竞、科幻风，适合电竞玩家选择。键盘采用纯白背光系统，支持7种背光模式，4档亮度调节，并通过驱动还可自定义设置以及logo灯光，兼备优雅的气韵与凛然耀目的视觉盛宴。

雷柏V700-8A机械键盘采用75%配列，84键紧凑型的键位布局，并且采用了键线分离的设计，大大减少了桌面的占用空间且方便携带，打造简约有序的桌面游戏空间。更小的空间占用也让雷柏V700-8A成为了许多人的桌倚鲁琛

在轴体方面，雷柏V700-8A采用雷柏自主轴体，拥有青、黑、红、茶四种不同轴体，四种轴体分别对应了不同手感。比如青轴拥有响脆的声响和段落手感，适合玩游戏时使用;再如茶轴，它则是一种通用轴体，如果你纠结于各种“花里胡哨”的轴体无从下手，那么选茶轴准没错。

雷柏V700-8A支持多模连接方案，支持蓝牙3.0、蓝牙5.0、无线2.4G和有线四种不同连接方式，同时最多可以在5个设备间自由切换输入。618期间雷柏开启钜惠活动，V700-8A 机械键盘到手价仅279元，感兴趣的朋友可多关注。