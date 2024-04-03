七彩虹新品iGame雾山五行联名显卡开售，售价6399元起

【天极网DIY硬件频道】新品开售，iGame×雾山五行联名硬件――「iGame GeForce RTX 4070 SUPER/4070 Ti SUPER 雾山五行」系列显卡现已于京东、天猫、抖音、Bilibili会员购、拼多多及七彩虹商城现货开售!这两款分别定位于进阶及旗舰水准的显卡产品，足以满足各类用户群体的多样化需求。它们是全能“五行”硬件，帮助用户征战各类高负载使用场景(AIGC/游戏/建模渲染/视频剪辑/平面设计)，提供强劲的性能支持!

iGame RTX 4070 SUPER雾山五行定制版售价6399元

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iGame RTX 4070 Ti SUPER雾山五行定制版售价8099元

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水墨赛博――国风与科技完美融合

「iGame GeForce RTX 4070 SUPER/4070 Ti SUPER 雾山五行」显卡新品进行了全新的设计，其特色金属外骨骼采用“金焰”作为配色，展现了强大的火之力，灼热跃动的火焰不仅象征着产品的美学特征，也预示着其拥有旗舰级的强悍性能。在每一次运算与图形处理中，都能感受到犹如烈火般澎湃的动力和稳定的性能表现，特别是在当前AI生成内容(AIGC)技术日益流行的背景下，高端硬件具备了应对这一趋势的能力。RTX 4070 SUPER型号拥有高达568的AI TOPS，而更高端的RTX 4070 Ti SUPER则提供了高达706的AI TOPS。无论是在AI绘图还是其他AIGC应用领域，都能够大幅提升创作体验，帮助你快速生成所需内容。全能“五行”硬件还能够应对多样的应用场景。从视频剪辑、平面设计、到3D建模渲染等创意工作，它都能提供强大的支持。

显卡搭载了Vulcan系列引以为傲的“旋涡”散热系统，它由三架100mm的九翼“聚风镰环”风扇、导流型鳍片、豪华热管(4根6mm和2根8mm)与真空冰片技术共同构成。在Furmark的温度压力测试中(1080P分辨率下抗锯齿全开)，RTX 4070 SUPER的温度稳定在大约59℃，而RTX 4070 Ti SUPER则保持在约63℃左右，考虑到这两款产品分别属于进阶和旗舰级芯片组，这样的温度控制表现充分证明了它们卓越的散热效能。

在背板设计的精心构思中，iGame的产品设计师同样投入了极大的精力。背板采用了《雾山五行》中主人公闻人翊悬的战斗形象――“昭神形态”，这一形态下，闻人翊悬周身环绕着猛烈的火焰气息，仿佛从体内释放出无尽的火之力量。背板上“玄黑”的基底色彩搭配上“金焰”的修饰，为产品带来了一层神秘而深邃的美学内涵。Vulcan系列显卡与象征力量的闻人翊悬之间似乎有着命中注定的联系，就像是同宗同源，流淌着强大的火之血脉。这样的设计不仅体现了产品的高性能特质，也呼应了品牌对细节和美学追求的承诺。

「维」LCD智屏

既然继承了Vulcan的血脉，也同样保留了系列的特色功能――LCD智屏。全新的第四代「维」LCD智屏在RTX 40系列显卡推出之际便受到了广大玩家的喜爱，创新式的可拆卸磁吸式设计让它有“横装”及“竖装”两种的安装方法，可配合产品包装内附赠的“智屏底座”组合成为桌面美学的一部分。并且还能够通过“灯光组件”配件通过磁吸的方式吸附于孔位当中，随心替换。

然而这也只是硬件层面的玩法，智屏其核心的功能便是在软件上面的创新。800*216的高清分辨率可实现GIF及JPG的图片展示，玩家可以通过iGame Center软件实现内容的更换，各种有趣的动图GIF随心换，只需一键上传便能实现。除此之外还能够通过软件实现多样的内容显示，其中包括运行监控，分屏显示等。还能够通过软件进行超频设置以及灯光调节，配合智屏大显智慧!

全能“五行”硬件，展示超强实力

两款高端硬件都能够满足玩家的3A游戏需求，配合NVIDIA DLSS技术能够丝滑流畅的体验目前市面上大部分的游戏大作。我们分别测试了RTX 4070 SUPER以及RTX 4070 Ti SUPER两款产品在《赛博朋克：2077》在测试在1080P、2K、4K的帧率表现(开启光线追踪超速及DLSS质量)，其中RTX 4070 SUPER的表现为：114/80/32 FPS;而RTX 4070 Ti SUPER的表现为：132/89/41 FPS，可见即便是面对光追超速的状态下依旧可以保持优秀的帧率。两款产品在DLSS 3/DLSS 3.5技术的加持下均能够流畅应对诸如《心灵杀手 2》、《瑞奇与叮当：时空跳转》、《传送门：序曲》RTX版、《暗黑破坏神IV》《龙之信条2》等游戏，玩家可根据自身的游戏需求进行硬件装备的选择。

联名装备国风配件

作为旗舰级别的联名产品，「iGame GeForce RTX 4070 SUPER/4070 Ti SUPER 雾山五行」显卡延续了精美的包装礼盒，体现了十足的诚意。配件方面除了备受欢迎的“五行徽章”之外，也有“火行鼠标垫”(尺寸：800*400*3mm)。还特别附赠了Vulcan金属支架，确保硬件在使用过程中不受重力的影响而受损。全新的iGame雾山五行新品现已现货开售，请抓紧时间体验这款强大的高端硬件吧!