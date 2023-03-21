拥有强劲4K实力 iGame RTX 4080 Neptune OC高帧畅玩《原子之心》

2023开年之际有众多3A大作正式发售，也有不少开发中的游戏预告了上线日期，可以说让游戏玩家们惊喜连连，同期NVIDIA最新DLSS 3技术也不断增加支持列表，让更多有高配需求的大作能够在最新RTX 40系GPU的加持下获得飞跃性能提升，玩家们直呼游戏已经玩不过来了。近期《霍格沃茨》的风潮还未过，科幻大作《原子之心》就登场，凭借超前的设定及新颖的题材吸引了游戏爱好者的注意，其名场面“双子姐妹”直接让游戏出圈，其热度在全网居高不下。

想要在这款新游中获得出众体验，当然要看国创新生代高端硬件品牌iGame GeForce RTX 4080 Neptune OC，它将带你畅游“苏式”满满的科幻世界!即刻起购买RTX 4080系列晒单有机会获得100元京东E卡。

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《原子之心》游戏世界观设定于二战后苏联成为了超级大国，拥有超越世界的科技水平，玩家需要组织游戏中有反抗意识的AI，并揭露这看似和平美满的理想世界背后的真相。游戏虽然并不支持NVIDIA RTX光线追踪技术，但是优秀的美术风格让游戏画质的表现相当亮眼，玩家并不需要担心游戏运行帧率问题，因为当你开启DLSS选项，将会进入极度流畅的高帧世界。

即便游戏有着超高的优化水平，但是在DLSS 3的加持之下能够让玩家获得更佳的游戏体验。以iGame的一体式水冷产品RTX 4080 Neptune为测试装备，在1080P的分辨率下，能够到170+帧数，在开启DLSS后帧数直接拉满至292.3帧数，做到真正的极致流畅。即便在2K分辨率同样出色，DLSS OFF的状态有153帧，DLSS ON后飙升至244帧。那么在最高4K下表现如何呢？如下图所示，4K分辨率中开启DLSS前为87帧，也足以达到流畅运行的标准，一旦开启DLSS选项，能够达到150帧，如果你使用的是4K高刷电竞屏，那么使用iGame RTX 4080是硬核玩家的首选。可见一款高端装备对游戏体验有着多大的作用!

究竟NVIDIA 图形黑科技DLSS 3为什么那么神奇，能够在保证画面分辨率的同时大幅度提升帧率的呢？GPU中有一个AI深度学习的Tensor Core核心，通过强大的AI算法实现帧与帧之间的中间帧生成，这一中间帧是完全由AI进行渲染所生成的，通过这种帧生成的强大技术，能够时间帧数的提升，而且能够确保在保证画面的清晰度，并且这种由AI所生成的技术不会对造成显卡功耗的增加。

强大的DLSS技术为玩家献上高帧爽玩的游戏体验，而使用iGame RTX 4080系列装备除了在游戏领域外，能够应对包括内容创作及设计等全场景应用需求。使用iGame显卡装备将让你成为真正的六边形战士!全新RTX 40系列Neptune作为新一代的一体式水冷显卡，采用了银白合金一体外甲，银白色系的运用，为高端硬件增添了一抹柔美的色彩，流动RGB灯效“波动”配合显卡侧面的iGame Logo灯组，将为玩家带来极度震撼的光影艺术盛宴，将曾经辉煌的旧亚特兰蒂斯文明时代还原得淋漓尽致。

RTX 4090及RTX 4080采用360mm冷排，散热性能将进一步提升，无惧顶级GPU的热量，实现轻松压制。与前代不同的是冷排风扇由显卡进行控制，增加风扇集线器，可支持玩家更换风扇，实现进一步的DIY玩法。并且水冷头延续了可旋转的设计，让装机更为便捷。并且通过iGame Center能够实现灯光调控、超频等玩法。现在购买iGame RTX 4080系列产品，将有机会获得价值100元的京东E卡，赶紧入手体验最新的3A大作吧!