七彩虹推出「甲辰智龙」限定主板显卡，开启AIGC龙纪元

【天极网DIY硬件频道】在即将到来的甲辰年，iGame将推出“甲辰年”限定产品。其中包括iGame GeForce RTX 40 SERIES「甲辰智龙」显卡以及iGame Z790D5 Loong Editon「甲辰智龙」主板。在庆祝中国龙年到来的同时，也紧随AIGC领域发展的脚步，为用户打造能胜任生成式AI需求的硬件装备。“龙年限定”主板与显卡不仅性能出色，更是将中国龙元素与电脑硬件完美结合，创造出了一种独特的国风艺术风格!

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iGame「甲辰智龙」系列产品的诞生

天干地支是中国古代的计时系统，按照固定的顺序配对组成了60个不重复组合的周期，而甲辰龙年则位于第41个周期。在甲辰龙年中，天干为甲，地支为辰。而“龙”是中华民族的图腾与独特的文化标识，含有智慧、吉祥、权威等寓意。而中国人也称作龙的传人，因此龙年也是国人在十二生肖年的排列周期中最为期盼的年份，因此为庆祝甲辰龙年的到来，iGame推出了龙年限定产品。

甲辰智龙系列板卡是iGame首次将中国传统文化「十二生肖」与DIY产品进行结合的硬件装备，以七彩虹原创画作《甲辰智龙》为灵感进行设计，展现了传统国风艺术与现代科技的碰撞。设计师巧妙的将十二生肖中的“龙”形象融入其中，使显卡与主板在外观上独具特色。甲辰智龙显卡&主板也被称为“全知硬件”，有全知、全能的含义，同时龙也象征着智慧及权威，在如今的AIGC的风潮当中，凭借着极强的AI性能，能够应对各种AIGC场景，并兼顾游戏以及创作等多样需求。

「甲辰智龙」显卡――ULTRA&VULCAN

龙卡共有两个外观版本，分别基于ULTRA以及VULCAN的基础造型进行重新设计。值得一提的是龙卡是继“iGame × 雾山五行”联名显卡后，再次尝试中国风设计的产品系列。而本次设计的来源《甲辰智龙》原创画作，采用“新国风”的绘画风格，将中国传统绘画技法与现代艺术理念相结合。这幅作品既保留了传统中国画的精髓，又融入了现代艺术的创新思维和表现手法。

无论是ULTRA还是VULCAN，显卡正面铭板的“龙”隐约可见，采用中国传统色“蒸栗”和“缣缃”，并以金色为点缀，模仿古画中的“贴金”技法。表面的鱼尾纹路仿佛山巅翻卷的云彩和林间肆意的风，为智龙的形象增添了神秘灵动之感。而背板则以甲辰智龙的本体和祥云为主要视觉元素，龙头采用具象化，龙鳞则采用非具象化表达，智龙踏着气焰般的祥云升腾，寓意着“智”气东来。

尤其是VULCAN龙卡在“新国风”的基础上，加入了“写意”的气质，描绘了智龙在云海中翻腾的场景。古韵的龙与现代金属工艺相结合，呈现出独特的“古今碰撞”和“机械飞升”的中式赛博朋克风格，显卡恰到好处的留白设计也与白色Vulcan自身的色调完美契合。

「甲辰智龙」――Ultra将会推出RTX 4060 FAMILY的芯片组，其中包括RTX 4060(售价2599元)、RTX 4060 Ti 8GB(售价3349元)以及RTX 4060 Ti 16GB(售价3699元)三个版本。

「甲辰智龙」――Vulcan则会推出四款芯片组，其中包括进阶型号RTX 4070 SUPER(售价6199元)、RTX 4070 Ti SUPER(售价7899元)以及能够体验4K光追游戏的RTX 4080 SUPER(1月31日开售)，最后还包括旗舰卡皇RTX 4090 D(售价15499元)。

玩家可根据自身的使用需求选择合适的芯片型号，高性能硬件助力用户征战全场景应用!

龙年限定配件

既然是龙年限定产品，那么必然有惊喜送给玩家，龙年限定产品采用了产品定制形式。“龙卡”除本体进行了龙元素定制外，还特别设计了“甲辰年”纪念币;“甲辰年红包”;“智龙鼠标垫”附赠于包装盒内。而“龙板”则附赠了“甲辰年纪念贴纸”;“甲辰年红包”;“iGame螺丝刀套装”;“iGame U盘”等丰富配件。在龙年为玩家送上祝福，感受浓厚的节日氛围以及文化内涵。

「甲辰智龙」主板――Z790D5 Loong Editon

“龙”也喻义着非凡出众，龙年限定主板拥有稳定的供电和优秀的拓展能力，是专为强大的CPU和显卡而打造的「智龙宝座」。主板运用了丰富的中国龙元素，将中国传统祥瑞元素和电脑硬件相结合。大胆地采用了「白金」和「黑金」撞色设计，金色祥云印在黑色半透明的幻镜铭板上，在铭板之下藏有巨龙元素。主板的南桥装甲上设计ARGB幻彩LOGO，流动的色彩像是涌动的智龙能量，再配合上背部灯光，营造一种中式赛博氛围感，主板还在散热背板精心设计了「甲辰智龙」图腾，为主板注入智龙之力。

「甲辰智龙」――主板采用18+1+1相供电设计，轻松应对i9级旗舰CPU，支持双通道7800+MHz(OC)高频内存。主板设计了合金加固的PCIe 5.0 x16显卡插槽，支持最新的RTX 40 SUPER系列显卡，还有两条PCIe 4.0x4，能额外拓展显卡为实现多显卡协作加速。新国风设计的IO面板带有10个USB接口，前置一个20Gbps支持30W PD快充Type-C超高速接口，并自带WiFi-6E无线模块，打造出国潮全能主板

iGame Z790D5 Loong Editon「甲辰智龙」主板价格为：2099元。助力龙卡和高性能处理器在AIGC、游戏和创作等各种场景中火力全开。

一线显卡品牌七彩虹旗下iGame家族的「甲辰智龙」系列板卡已经在京东、天猫、七彩虹官网商城、抖音、快手等电商平台以及全国授权零售经销渠道开始销售!龙年限定板卡拥有强大的性能，可以让用户尽情体验AIGC的无限魅力。它们不仅是游戏玩家的理想硬件选择，也是内容创作者的优秀生产力工具!