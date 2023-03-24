6K IPS Black重塑业界生态：戴尔UltraSharp高端显示器5月将至

【天极网DIY硬件频道】3月17日，戴尔中国在北京举行媒体沟通会，为大家带来ULtraSharp系列高端显示器的前瞻。全球首款6K分辨率、采用IPS Black技术的戴尔UltraSharp U3224KB高端显示器领衔亮相，这也是继年初CES 2023上发布之后U3224KB距离我们最近的一次。此外，U4924DW、U3423WE、U4323QE、U2723QE也一同亮相，共同构成2023年UltraSharp高端显示器序列。

戴尔中国显示器高级产品经理王彬介绍，根据IDC 2022年Q4的最新数据，从2013年开始到2022年戴尔连续十年的年度综合出货量都是全球领先，这也证明了戴尔科技在显示器领域的独到之处，广受消费者与用户的青睐。2023年，全球首款IPS Black 6K分辨率显示器U3224KB将成为专业用户、高端人群的不二之选，为广大消费者带来色彩精准、丰富的极致画面表现。

IPS Black带来体验革新

戴尔认为，读懂用户需求是技术创新的原始动力。只有技术创新远远不够，跳出企业固有视角转变思维，围绕用户需求去做创新变革，才能做出优秀的产品。

经过对行业现状的研判，戴尔选择将IPS Black技术与6K超高分辨率赋予U3224KB，致力于为用户带来极致的画面表现。IPS Black技术通过把IPS面板对比度从1000:1提升到2000:1，进一步增强了色彩的对比度，无论是对比传统IPS屏幕、VA屏亦或是TN屏，IPS Black屏幕的色彩表现都要更好。

传统IPS显示器或多或少都会存在漏光问题，这很容易影响到屏幕面板的色彩精准度。使用IPS Black技术的面板就很好地解决了这些问题。除了对比度优势外，IPS Black面板还改善了液晶分子阵列的方式，让漏光情况得到进一步控制，从而在保持IPS面板优秀的色域覆盖前提下提供更好的色彩精准度。

IPS Black技术还带来了更好的屏幕可视角度。在多人协作的场景下，用户们往往会从多个角度观看屏幕。换一个角度看，TN屏和VA屏或IPS屏幕通常就会偏黄，色准会变差。但是IPS Black技术加持下，即使用户观看屏幕的角度偏到45度到60度，观看的效果与在正面看的内容几乎没有区别，色彩不失真。

戴尔UltraSharp U3224KB

全球首款6K IPS Black高端商用显示器UltraSharp U3224KB尺寸为31.5英寸，6K分辨率也即6144×3456，IPS Black技术实现了2000:1的对比度，IPS Black技术使显示器的黑色深度相较IPS面板提高 41%，色彩还原度提升1.2倍，并在几乎任何角度下都能呈现优秀的色彩。

U3224KB支持10.7亿色DCI-P3和99% Display P3色域，通过了VESA Display HDR 600认证。IPS Black技术的目标用户是设计师、摄影师、摄像师以及游戏开发者，准确而丰富的色彩对于画面细节和整体表现尤为重要。

U3224KB内置800万像素的4K摄像头，上下角度可调，在进行视频时支持自动取景、光线自调整以及安全快门功能，不使用时可以保护相机镜头和用户个人隐私。相比较苹果Pro Display XDR显示器，U3224KB能够具备更广泛的适应能力。它既能满足常规的Windows生态系统里主机的顶级色彩要求，同时也能很好地兼容苹果系统，满足苹果生态系统对于色彩的要求，可轻松媲美Pro Display XDR显示器，更适合多人办公场景下的视频会议需要。

除了内置的视频摄像头以外，U3224KB还有一个双阵列麦克风，拥有更好的降噪、收音效果;内置了两个14W的音箱带来更加沉浸的音效体验。此外，U3224KB还搭载一个弹出式的正面端口，方便用户连接配件，雷电4端口提供最高可达140W的功率传输，方便用户为当前主流轻薄笔记本供电同时进行视频扩展。

除了雷电4接口，U3224KB还配备了USB-C接口、RJ45有线网口、5个每秒传输效率高达10GB的USB 3.2 Gen 2接口、一个HDMI2.1以及一个DP 2.0接口。U3224KB完全可以成为用户的桌面控制枢纽，连接更多外设，从而便捷高效的工作。值得一提的是，对于RJ45网口的支持为商业办公带来了更多可能，将笔记本与U3224KB连接，没有搭载网口的笔记本设备也可以接入更为稳定的有线网络;同时也为远程控制设备提供了便利。

戴尔UltraSharp U3224KB高端商用显示器将于5月份上市。

戴尔UltraSharp U4924DW曲面带鱼屏显示器

作为一款49英寸的曲面带鱼屏显示器，戴尔UltraSharp U4924DW除了采用IPS Black技术，还有使用方式上的便捷提升。通过iMST技术，U4924DW能够实现将整块屏幕分成两个27寸16：9的QHD屏幕，由于是在同一块屏幕中呈现，所以减少了支架安装的繁复，打破了两块屏幕中间物理边界的桎梏，实现无缝分屏的体验。根据不同的使用场，用户还可以对两个屏幕设分别设置不同的亮度、对比度、色域、分辨率等参数，实现最为适合的显示效果。

此外，这款显示器还具备画旁画、画中画的功能。在物理分屏的状态下，左边显示A主机的内容，右边显示B主机的内容，借助Auto KVM功能，用户可以使用一套键鼠在两台主机之间进行切换。这意味着两个人可以同时使用UltraSharp U4924DW显示器进行办公，两人既可以进行不同的工作，同时还可以同步协作，进一步提升办公效率。

戴尔UltraSharp U3423WE曲面显示器

UltraSharp U3423WE带鱼屏显示器同样采用了IPS Black技术，分辨率为WQHD(3440×1440)，照顾到那些不需要顶级6K分辨率的用户的使用需要，这也是戴尔首款采用IPS Black技术的WQHD曲面显示器。对比度2000:1，60Hz刷新率，响应时间为5ms，亮度300nits，能够覆盖98%的DCI-P3色域以及100% sRGB，屏幕平均ΔE<2，色彩精准，并通过德国莱茵 TÜV硬件防蓝光认证。

U3423WE同样解决了办公中的分屏和分屏应用需求，尤其是用笔记本连接实现扩展进行多任务协作时无需使用快捷键就能轻松实现三屏显示。同时可以解决用户在使用过程中开设7、8个窗口的问题，让屏幕显示更多内容，提高效率。

戴尔UltraSharp U4323QE显示器

戴尔U4323QE是一款43英寸的显示器，采用IPS面板，分辨率3840×2160，60Hz刷新率，对比度1000:1，能够覆盖95%的sRGB色域，已经于去年在国内上市，售价6999元。

这款显示器核心的功能是可以分成四个16：9的屏幕，并通过四台不同的主机分别连接到四个不同的画面上，通过一套键盘鼠标控制四个不同的设备。在连接一台PC时，可通过内部多数据流传输 (iMST功能) 将显示器画面分为四个独立的FHD分区，提高工作效率。

环保身体力行

除了产品的创新，戴尔科技还在环保节能等方面做出应有的承诺，例如采用纸质的外包装实现可回收;PowerNap功能可以帮助显示器在闲置的时候自动调暗亮度或休眠，此外，戴尔显示器所有产品均达到各地的绿色节能环保标准，85%的戴尔显示器通过了能源之星标准，70%以上的显示器能够满足欧盟的绿色节能要求。在呵护用眼健康方面，戴尔显示器为用户提供高刷、硬件低蓝光等体验，从多个维度保障用户的用眼健康。