种草预警！三星990 EVO Plus：性价比之选，存储新标杆

【天极网DIY硬件频道】双十一的结束并不是今年购物大促的终结，这不，我们又迎来了双十二福利期，留给大家为双十一“查漏补缺”，不如就在这个双十二为自己再增添一点心动好物吧!存储方面，我依然非常推荐三星在今年下半年更新的全新SSD――990 EVO Plus，而这款新盘刚一推出就赢得了极为出色的口碑，是一款相当优秀的固态硬盘，能为我们电脑性能带来可观的提升。

三星990 EVO Plus是一款采用DRAMless无缓存方案的SSD，运用了HMB技术，这也就为它提供了不同于有缓方案SSD的优势。它可以在保证性能几乎不受影响的前提下降低成本，让消费者以一个更具性价比的价格购入高性能SSD，提高了产品的竞争力。

规格上来说，990 EVO Plus支持 PCle 4.0×4通道的同时兼容PCIe 5.0×2通道，这也就为现阶段大家提供了一个较长时间的产品使用周期。未来换用PCIe 5.0接口时，990 EVO Plus仍然能够兼容，也降低了大家的换新成本。990 EVO Plus仍然采用三星自研5nm工艺主控，颗粒为三星的第8代V-NAND 236L TLC颗粒。原厂颗粒+自研芯片不仅保证了高速读写，还极大地提升了数据存储的稳定性和可靠性。

三星990 EVO Plus在性能方面堪称卓越，其顺序读取速度高达7250MB/s，顺序写入速度也能达到6300MB/s。同时在4K随机读写方面，它具备出色的性能表现。实测4K随机读取速度能够达到1003K IOPS以上，4K随机写入速度也能接近1300K IOPS，对比990 EVO的提升幅度相当可观。4K随机读写更多表现在琐碎小文件的存储、系统文件更新、网页缓存写入、大量图片拷贝等场景，优秀的4K随机性能能够帮助用户更快地进行大型游戏的加载、视频的编辑渲染或者多个软件的启动，让我们更快地进入游戏或者工作的状态。

除了在性能方面十分出色，990 EVO Plus在能效和温度方面的表现也很优秀。由于采用了V8 TLC NAND，并且经过固件优化，三星990 EVO Plus的功耗最多降低16%，每瓦性能表现至高可提升73%。能效表现提升就意味着要实现同等的速度，990 EVO Plus所需的能耗比前代低，另一方面，当二者处于同一功耗下时，990 EVO Plus的发热量也更低。这一提升将极大利好笔记本设备，尤其是当下笔记本产品更加强调轻薄化、长续航，能效更好、发热更低的SSD将更适合搭载于笔记本产品。

三星存储始终重视产品的热控制，990 EVO Plus也不例外。为了保证产品的稳定性，降低长时间使用过程中出现由非工作温度导致硬盘损坏、数据丢失问题的可能，三星为990 EVO Plus也配置了镀镍控制器和散热器标签，帮助990 EVO Plus在高负载运行时快速散出热量。无论是面对高温环境还是高强度的数据读写它都能稳定运行，990 EVO Plus具备5年的有限质保，使用寿命长，减少了频繁更换硬盘的麻烦，从长远来看更是为我们用户节省了成本。

三星990 EVO Plus的兼容性非常广泛，无论是台式电脑还是笔记本电脑都能轻松适配，这种广泛的兼容性使得它成为众多用户升级电脑存储的首选。无论你是游戏玩家、内容创作者还是普通办公族，它都能完美融入你的电脑系统，为你带来流畅的使用体验。

在2024年的固态硬盘市场中，三星990 EVO Plus具备超强的性能、优质的工艺和广泛的兼容性，相比同类型、同级别的其他品牌产品，它在价格上具有相当的竞争力，性价比也可以说十分突出。而且三星作为一个在存储领域有着深厚底蕴和良好口碑的品牌，它的质量和售后都有可靠的保障，对于预算有限但又追求高性能存储的用户来说，三星990 EVO Plus 无疑是最佳选择。

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