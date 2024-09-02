6TB WD_BLACK P10体验：可靠的大容量游戏库

【天极网DIY硬件频道】近年来，随着游戏开发技术的进步和硬件性能的提升，PC游戏的体量变得越来越大。就拿广受好评的业内知名3A大作来说，传奇游戏《巫师3》完全体目前需要95GB可用空间，2013年的《GTA V》就已经需要120GB可用空间，《荒野大镖客2：救赎》以及即将上线的《NBA 2K25》都需要150GB，最近热度空前的国产首款3A大作《黑神话：悟空》也需要130GB的硬盘空间……这么多大型游戏对更大的存储设备提出了更高的要求，这种趋势也导致许多玩家不得不升级到更大容量的硬盘以满足需求。

而这里就不得不提到西部数据旗下WD_BLACK品牌，相信不少游戏玩家都使用过或者听过来自WD_BLACK的游戏硬盘产品，无论是设计还是品质都广受消费者认可，也是经过了多年的市场检验。

本次我们体验的是WD_BLACK P10 游戏移动硬盘6TB版本，这是WD_BLACK针对游戏爱好者推出的一款便携式移动游戏库，与此同时这款硬盘还支持接入游戏主机进行存储空间的拓展，接下来我们就来详细看看这款硬盘的实际表现。

WD_BLACK P10 游戏移动硬盘6TB主要面向游戏设计，兼容PS5、PS4、PS4 Pro、Xbox Series X/S、Xbox ONE等主流游戏主机，官方表示可存储大约150款游戏(游戏数量按每个游戏平均36GB大小计算)。

我们首先来看这款硬盘的外观。很明显，从黑色的包装盒我们就已经能够感知到扑面而来的“WD_BLACK”味道。

来到硬盘本体，经典的WD_BLACK“军火箱”设计一脉相承，凹凸不平的格栅设计配合金属外壳，不仅视觉质感强，还相当符合我们游戏玩家的审美喜好。硬盘的尺寸为118mm×88mm×23.1mm，重量约为250g，对于一款机械硬盘来说也算比较便携了。硬盘表面涂层采用磨砂处理，增加了手感和耐用性。

盘身背面在四角设计了防滑脚垫，这也让硬盘在平放时可以有一定的高度，增强散热;同时，脚垫的存在也能够起到防滑、减震的作用，让用户用得更加放心。

WD_BLACK P10在盘身还设计有一枚指示灯，当硬盘运行时指示灯就会呼吸亮起，提醒用户硬盘的实时状态。

6TB的容量让它成为市面上少有的超过5TB的超大容量移动机械硬盘，从容量上来讲的话，完全可以满足绝大部分游戏玩家对于存储大空间的需求。即便是针对我们在文章开头提到的这些大体量3A大作，像150GB左右的超大型游戏也能装下40个左右，想要实现如此夸张的数据存储，如果是换成SSD，成本势必将大幅提高。

WD_BLACK P10采用USB 3.2 Gen1 Type-A接口，能够兼容绝大部分的设备。包装内提供有一条micro-B转USB-A数据线，相信现阶段大家的设备都能够覆盖兼容USB 3.2 Gen1的接口速度，应该可以完美发挥硬盘的全部速度性能。

我们的测试平台如表所示。处理器为第14代英特尔酷睿i9-14900KS，主板选用ROG STRIX Z790-F Gaming WiFi II，拥有多个满血PCIe 4.0 M.2 SSD接口;搭配32GB的Crucial DDR5-5600MHz高频内存。测试接口采用10Gbps的USB 3.2 Gen2接口，确保WD_BLACK P10能发挥出它应有的性能。

通过CtystalDiskInfo软件可以识别到盘体容量、转速、通电次数等信息，硬盘传输模式为SATA 600，硬盘转速4800转，并且支持S.M.A.R.T、TRIM、APM、NCQ等功能。

CrystalDiskMark读写测试显示，读取速度为112.79/s、写入速度为111.59 /s。虽然没有达到官方标称的130MB/s，但是考虑到我们拿到手的产品并非新盘，并且硬盘中还是有一部分文件的，因此读写速度会受到一定的影响。实际拷贝写入速度也可以跑到111MB/s，实际最大读取速度可以达到126MB/s，整体性能水平满足游戏存储、读取来说也很够用，6TB的容量作为移动仓库盘也不仅可以存储更多游戏、文件，需要使用时候也能实现即插即用，非常方便。

TxBench测试成绩与CrystalDiskMark测试成绩类似，达到了同一水准。

接下来我们采用ATTO Disk Benchmark软件进行连续读写测试，它可以测试硬盘在不同大小的数据测试包下的读写速度。根据测试数据我们可以看到，WD_BLACK P10在数据包大小达到16KB后读写速度基本稳定，分别可以维持在113.78MB/s和105.13MB/s左右，这基本能够反映在具体传输过程中P10所能达到的峰值传输速率。

基于PC Mark10软件的完整系统盘测试中，WD_BLACK P10得分118，平均带宽21.02MB/s。

而在针对游戏的3D Mark存储基准测试中，WD_BLACK P10获得了105分的分数，同时平均带宽为20MB/s。

我还对WD_BLACK P10进行了实际文件传输测试。将《黑神话：悟空》整个游戏文件夹130GB文件写入WD_BLACK P10，共计花费时间21分42秒，传输速度能够达到106.2MB/s。我也试着直接在盘内开启游戏，加载速度与常规机械硬盘并没有明显差距。游戏过程也流畅平稳，也基本没有明显的画面卡顿，游戏体验几乎没有影响。不过相较于SSD，在场景切换、关卡读取的时间还是会更久一些。但WD_BLACK P10胜在便宜大碗，是能够让用户以一个非常实惠的价格获得超大存储空间的不二之选。

WD_BLACK拥有一款非常好用的软件产品――Dashboard仪表板软件。用它可以来检测我们所拥有的各类WD_BLACK硬盘产品，以及更多西部数据旗下的不同产品。

Dashboard仪表板界面清晰明快，黑色底色搭配橙色文字让整体视觉观感干净利落，十分醒目。我们可以在这款软件中了解自己的SSD的基本情况，包括容量、运行状况、目前接入的接口速度以及温度，还可以在运行时实时查看性能表现。

此外，WD_BLACK P10经过了西部数据的严苛的耐久性测试，能够充分保护用户的数据安全，另外在可靠性方面，用户也完全不必要担心，多种系统的兼容能力，让你在各种设备上均能够使用这款移动硬盘，同时提供了3年的质保，免除玩家们的后顾之忧。

WD_BLACK P10 游戏移动硬盘作为专为游戏爱好者打造的便携式存储设备，6TB的大容量、坚固的设计以及可靠的性能是核心竞争力。兼容多种游戏主机的特性加上即插即用的便捷性，使得玩家能够在不同平台上无缝扩展存储空间，实际游戏加载与运行表现也证明了它是一款性价比极高的选择。防滑脚垫和指示灯的设计进一步增强了产品的实用性和用户友好性。此外，Dashboard仪表板软件的加入，使得用户能够轻松监控硬盘的状态和性能，提升了整体的使用体验。

综合来看，WD_BLACK P10 游戏移动硬盘很符合追求大容量存储且注重成本效益的游戏玩家的要求。随着游戏文件体积的不断增长，WD_BLACK P10无疑为玩家提供了一个经济高效的解决方案，有存储大量游戏需要的朋友们可不要错过啦!