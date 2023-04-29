被迫“倒牛奶”限供稳价？ 4799元起的RTX 4070为何不得人心

自4月12日发布以来，NVIDIA推出的GeForce RTX 4070显卡系列就维持着相对不温不火的状态，这其中既有RTX 40系桌面版产品“慢热”式发布的原因，也可以认为不少的关注度都转移到同期移动版RTX 40系显卡上。

此外，RTX 4070各AIC版本的销售状况不佳，一部分经销渠道在上架没过多久就出现了“破发”情况，这也引发了有关NVIDIA内部“限供”的传言，要求各渠道守住4799元的建议零售价。从玩家的角度看，这种类似“倒牛奶”的方式似乎更加重了RTX 4070显卡带来的不良印象。

归根结底，RTX 4070不受欢迎自然源于在某种程度上不符合目标用户的预期，此类现象在整个RTX 40系产品线中都时有发生：例如系列宣发对DLSS 3技术的偏重，引发玩家对于传统图形性能以及DLSS功能适配性的忧虑;RTX 4080相对RTX 4090过大的规格差异;全线产品在显存位宽规格方面的削减，以及整体价位的上涨等等。

实际上与它的移动版兄弟相反，RTX 4070放在整个桌面版RTX 40系产品中称得上表现优良，尤其是相比先一步推出的RTX 4070 Ti，两者均使用AD104核心，但核心规格有所差异，在显存规格上则保持一致。

从理论性能的角度来看，RTX 4070在2K分辨率的3DMARK测试中表现近似前代RTX 3080 10G，RTX 4070 Ti则近似RTX 3090 Ti，将它们放在一起对比时，RTX 4070 Ti相较RTX 4070稳定强约24%。但我们还可以回忆这样几个数字：RTX 4070拥有5888个CUDA核心、TGP约为195-210W、价格4799元起；RTX 4070 Ti拥有7680个CUDA核心、TGP约为285-300W、价格6499元起。

如果将RTX 4070的理论性能、规格、TGP功耗以及建议零售价格都设为100%，那么RTX 4070 Ti就拥有相当于它130%的规格，150%的功耗，135%的价格，但仅实现了124%的性能。从这种角度来看，RTX 4070是否显得顺眼了许多？

笔者在RTX 4070 Ti推出时通过与RTX 4080/RTX 4090的定价、规格对比，认为RTX 4070 Ti在价格设定方面有些超乎常理，RTX 4070的推出则进一步坐实了这一判断。

但现实情况显然反映出，消费者对于性价比的判断不单纯是数字之间的对比。RTX 4070 Ti与RTX 4070之间仍然有着5000-6000元这一价位分水岭，说得通俗一些，购入显卡预算在5000元以内的消费者可能不太会在意动辄6000-7000元的RTX 4070 Ti表现如何，但对于4799元起的RTX 4070则会显得更加锱铢必较。

从笔者的角度看，RTX 4070的遇冷其实非常反直觉，但这也引出消费者心理在我们选购产品时可能产生的影响，性价比、预算区间、目标用户、用途等多方面因素都可能决定了这样一款数码产品的市场表现。我们也期待NVIDIA和AIC厂商未来能够从此类现象中归纳经验、吸取教训，推出更多性能优秀、价格合理的显卡产品。