国产显卡开启VR游戏体验 摩尔线程推出MTVerse XR套件

【天极网DIY硬件频道】1月9日消息，摩尔线程推出首个全国产软硬件的XR系统――MTVerse XR。摩尔线程表示，MTVerse XR是一款基于摩尔线程全功能GPU加速的虚拟现实XR(VR/AR/MR)套件，可将基于OpenXR的应用程序通过高性能网络和USB流式传输到XR设备，进而为用户提供更出色的XR体验。

MTVerse XR支持摩尔线程MTT S80和MTT S70系列显卡，已经支持Pico Neo 3、Pico4等头显，更多设备还在适配中。

应用方面，MTVerse XR已经支持《TheLab》(实验室)、《VRChat》、《VersaillesVR》(凡尔赛虚拟现实)、《VR考古：库里科沃原野的秘密》等VR游戏。与此同时，摩尔线程也与合作伙伴推进更多XR应用、解决方案的探索，包括虚拟零售解决方案，以及展馆等场景下的数字人服务等。



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MTVerse XR的更多特性如下：

低延时视频编解码：支持H.264/AVC和H.265/HEVC格式编码，支持低延迟视频流编码，最高分辨率支持单目3K。

空间音频：支持空间音频实时同步，支持VR端与云端应用的交互，可应用于数字人类应用。

有线及无线串流：支持无线WIFI和有线USB3.0串流方案。

XR定向优化：注视点渲染、位姿预测、超分辨率、防眩晕等技术有效解决了头盔端晕眩感的难题。

尽管AI、大模型的爆火，抢走了MR、元宇宙的关注度，但无论是硬件终端还是软件应用、解决方案生态仍在快速发展。2024年随着苹果Vision Pro的上市，或许还将掀起新一轮热度，加速产业走向成熟。



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至于国内市场，从多年前构建VR产业生态开始就已经走在了前列，从产品形态到消费、商用及行业应用的探索都取得了许多成绩。如今，摩尔线程的参与和布局完善了行业背后算力、软硬件、技术等关键环节，配合开放生态有利于实现相关产业的国产自主可控。