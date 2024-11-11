双十一必看：三星存储家族选购指南

【天极网DIY硬件频道】在数码存储领域，三星一直以其卓越的品质和先进的技术占据着用户们心里的重要地位。现在正是双十一购物狂欢节的白热化阶段，是时候为你的各种设备挑选一款合适的存储产品啦!这次我们就来详细介绍三星 990 EVO Plus、移动固态硬盘T9、PRO Ultimate存储卡这三款经典存储产品，它们有的刚刚发布就热度空前，有的已经经过市场检验，是用户们口中的明星产品，一起来看看吧!

三星 990 EVO Plus：速度与容量的完美结合

对于那些追求极致速度的用户来说，三星 990 EVO Plus无疑是一个绝佳的选择。它采用PCle 4.0×4通道，同时兼容PCIe 5.0×2通道，采用NVMe 2.0标准。三星自研5nm工艺与主控自不必说，颗粒也升级到三星第8代V-NAND 236L TLC颗粒。原厂颗粒+自研芯片不仅保证了高速读写，还极大地提升了数据存储的稳定性和可靠性。

三星990 EVO Plus采用了DRAMless无缓存方案，其顺序读取速度高达7250MB/s，顺序写入速度也达到了6300MB/s。这意味着无论是启动大型游戏还是加载专业设计软件中的大型素材文件，用户都能获得极为出色的体验，拷贝大文件也不会让你等待太久。

在4K随机读写性能方面，三星990 EVO Plus同样表现卓越。不少用户还会在玩游戏的同时开启直播、录制等其他应用，这对硬盘的性能和多任务处理能力提出了很高的要求。三星990 EVO Plus 凭借其出色的随机读写性能和高带宽能够轻松应对游戏多开的场景，保证游戏流畅运行，不会因为硬盘性能瓶颈而出现卡顿、掉帧等问题。

990 EVO Plus也有出色的散热设计。高效的散热标签能够有效控制硬盘在高负载运行时的温度，避免因过热导致的降速问题。硬盘还支持5年有限保修，十分可靠。双十一如果有笔记本扩容、硬盘升级换新需要，不要错过这款优秀的SSD。

除了990 EVO Plus，三星SSD系列还有旗舰的990 PRO、990 PRO散热片版等产品，同样值得关注。

选购链接：

990 EVO Plus:https://item.jd.com/100144705326.html

990 PRO:https://item.jd.com/100045627665.html

990 PRO 散热片版：https://item.jd.com/100045627669.html

三星移动固态硬盘T9：耐用性与高性能并存

三星 T9是一款专为应对各种复杂环境和高强度使用而设计的移动固态硬盘产品。它不仅拥有出色的传输性能，同时也具备优秀的耐用性。

三星T9在思路上与T系列前代产品既有继承又有创新。T9的盘身由反向碳纤维纹理橡胶外壳包裹，橡胶外壳厚度与T7 Shield相仿。盘身斜向设计有三条棱穿过，增加视觉感知的同时也让拿取硬盘时受力点更清晰，手感更好。T9支持5年的有限质保、支持密码保护以及支持3米的跌落冲击。能够给用户的数据带来满满的安全感。

在性能方面，T9也毫不逊色。它拥有高速的数据读写能力，能够满足大多数用户日常的拍摄、存储和传输需求。它的兼容性也十分突出，无论是安卓手机、iPhone，还是Mac或者Windows PC乃至游戏主机，大家日常能用到的场景三星T9都可以。同时，它还支持为iPhone的Pro Res视频录制提供外录支持，不仅能扩大存储空间，还能使拍摄规格上一个台阶，喜欢用iPhone拍摄高规格视频的小伙伴可不要错过啦!

三星T9不仅能够在高速、稳定的基础上扩充设备持续拍摄的容量，同时其极佳防护性也让设备能够在更多严苛环境下使用，可谓一举多得。它拥有包括1TB、2TB和4TB三种规格。大家可以根据自己的需求选择合适的容量，无论是应对日常办公还是大型项目存储，都能找到适合自己的版本。

除了三星T9，三星T7、T7 Shield等产品也很香哦!有需要的朋友可以关注一下!

选购连接：

三星T9 1TB：https://item.jd.com/100103335928.html

三星T7：https://item.jd.com/100007164145.html

三星T7 Shield：https://item.jd.com/100021998403.html

三星 PRO Ultimate 存储卡：专业摄影师的得力助手

三星 PRO Ultimate 存储卡是专门为专业摄影和影视制作领域打造的顶级存储产品。它的读取速度可达200MB/s，写入速度也高达130MB/s。这样的速度在USH-I存储卡领域堪称顶尖。

对于专业摄影师来说，在拍摄商业广告、时尚大片或者体育赛事等需要高速连拍和高质量视频录制的场景中，PRO Ultimate 存储卡能够轻松应对。在拍摄高速运动的体育赛事时，比如赛车比赛，摄影师可以使用每秒连拍几十张的相机，而 PRO Ultimate 存储卡能够保证每一张照片都能准确无误地存储下来，不会错过任何一个精彩瞬间。在影视制作方面，它可以满足高帧率、高分辨率视频的录制需求，如4K高规格视频录制，为影视创作者提供了可靠的存储保障。

三星PRO Ultimate存储卡提供了64GB到512GB的容量选项，无论是单反/无反相机、摄像机还是手机、平板等设备，都能找到合适的版本来扩展存储空间。特别是对于那些需要大量存储空间来保存高清照片和视频的专业摄影师和内容创作者来说，这款存储卡无疑是他们的理想选择。此外，三星PRO Ultimate存储卡系列享有10年的有限保修服务，大大降低了用户的后顾之忧。

选购链接：

PRO Ultimate SD卡：https://item.jd.com/10091780146831.html

PRO Ultimate microSD卡：https://item.jd.com/10087833496968.html

双十一为我们提供了一个购买三星存储产品的绝佳机会。无论是追求速度的普通用户、需要耐用性的户外爱好者还是专业的摄影和影视创作者，都可以在三星存储找到适合自己的产品。它们具备各自独特的优势，为我们的数码生活和工作提供了可靠的存储支持，让我们能够更加自由地记录和存储那些珍贵的瞬间和重要数据。不要错过这个一年一度的购物黄金期，让这些优秀的存储产品成为你的最佳搭档吧!