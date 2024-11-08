攒机指南：4000预算如何在双十一畅玩《黑神话：悟空》

【天极网DIY硬件频道】双十一的购物狂欢正如火如荼，而对于我们这些游戏玩家来说，双十一毫无疑问是个攒机的好时机。尤其是在今年，我们国人的骄傲――由游戏科学打造的首款3A大作《黑神话：悟空》正式上线，想要为其DIY一台主机的朋友们肯定不在少数，那么今天我们就来为你“支个招”。如果你的预算在4000元左右，并且希望能够畅玩大火的《黑神话：悟空》，那么不如看看我们给到的这个攒机指南。

板U套装：性价比之选12490F + B760M

首先在主板和CPU方面，我们选择了12490F + B760M板U套装，双十一期间价格低至1069元。英特尔12490F处理器拥有出色的单核性能，在处理游戏中的复杂计算，如《黑神话：悟空》中大量的物理运算和游戏角色AI交互时能够轻松应对。同时在当下来说，12490F也算一款十分有性价比的处理器了。而B760M主板则为其提供了稳定的支持，具备良好的扩展性，无论是后续升级内存还是添加其他硬件设备都有一定的空间，为整个主机系统奠定了坚实的基础。大家在选择处理器以及主板时注意。

大容量高频内存：DDR5双条32GB 6400MHz

内存对于游戏体验的流畅性至关重要。我们推荐的这款DDR5双条32GB 6400内存，价格599元。在运行《黑神话：悟空》这样的大型3A游戏时，大容量内存可以确保游戏数据的快速加载和流畅运行，6400MHz高频率也能够有效减少游戏中的卡顿现象，尤其是在游戏场景切换和复杂战斗场景下，降低内存不足或频率低导致的延迟情况，我们也可以更专注于《黑神话：悟空》本身。

显卡：RX 6750GRE

显卡是决定游戏画面质量和帧率的关键因素，我们综合考量之后选择了AMD RX 6750GRE，售价1799元。这款显卡拥有十分不俗的图形处理能力，也是广受大家认可的游戏“专武”。在面对《黑神话：悟空》那精美绝伦的画面时，无论是栩栩如生的怪物毛发细节，还是高速切换的动作和打斗，都能以高画质流畅呈现。使用RX 6750GRE建议大家选择1080P分辨率，如果想用2K分辨率游戏，可以适当降低游戏的画面精细度。考虑到价格以及游戏性能，AMD RX 6750GRE值得一试。

高速稳定的SSD：梵想1TB

高速SSD对游戏的加成是十分明显的。在选择SSD时我们也综合考虑了产品的读写速度、4K随机性能以及价格，最终选择了梵想1TB的SSD，价格仅需303.2元。SSD的高速读写速度对于游戏加载时间的缩短效果显著。无论是启动《黑神话：悟空》还是在土地庙进行保存、切换存档，都无需漫长等待，迅速接上游戏进度。而且在游戏过程中，快速的存储读写也有助于减少地图加载、纹理更新等方面的时间，保证游戏体验的连贯性。

可靠的散热：塔式风冷

为了保证电脑在长时间游戏过程中的稳定性，散热不容忽视。而考虑到12490F这个处理器的实际表现，选一个可靠的塔式风冷散热器足够了，我们选的这款价格仅为69.84元。它能够有效地将CPU产生的热量散发出去。在畅玩《黑神话：悟空》时即使CPU处于高负载状态，也能保持稳定的温度，避免因过热导致的降频，从而确保游戏性能不受影响。

充足供电的电源：650W

电源是整个电脑系统的动力来源，大家在选购电源时尽量选择金牌电源，并且要记得计算设备总功率并留出冗余，这样不仅可以满足当下的设备运行需要，未来如果想要升级主板、显卡、处理器大概率也就不用再换新电源了。我们选择了一款650W的电源，价格为252元，能够为电脑的各个硬件提供稳定充足的电力供应。在高负载的游戏场景下能保证各个硬件正常工作，没有出现因电力不足而引发的硬件故障或性能下降问题，还是相当可靠的。

合适的机箱

其实到机箱这一步就很随性了，不过选择一个合适的机箱能够让内部硬件合理布局，有利于空气流通，进一步提升散热效果。同时，也能让你的电脑在外观上更加整洁美观。这里你可以去找朋友借一个，或者直接去收一个二手，也能节省一笔开支。不过选购机箱记得匹配主板、显卡和电源尺寸，避免尺寸不兼容造成的麻烦。

产品列表：

12490F+B760M板U套装：

https://mobile.yangkeduo.com/goods.html?ps=xsVZNE3qnk

内存(预算不够可以选单条)：

DDR5单条16GB 6000https://mobile.yangkeduo.com/goods2.html?ps=CCeTApiRdR

DDR5双条32GB 6400：https://item.jd.com/100075498329.html

显卡：RX 6750GRE https://mobile.yangkeduo.com/goods2.html?ps=hzNnyNzYyB

SSD：梵想1TB https://mobile.yangkeduo.com/goods2.html?ps=Ue5xkaijsk

散热：塔式风冷 https://mobile.yangkeduo.com/goods2.html?ps=rN8V061AcT

电源：650W https://mobile.yangkeduo.com/goods2.html?ps=tZAjAToq2f

机箱：https://mobile.yangkeduo.com/goods1.html?ps=X4ODPT2UVy

综上所述，通过选择上述硬件，总价约为4092.04元(双十一期间价格可能会有浮动)，你就可以打造一台能够畅玩《黑神话：悟空》的电脑。抓住这次双十一的大促机会，亲身体验这款国产3A大作!快快开启你的天命人之旅吧!