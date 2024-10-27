iGame渲染动画创意大赛截稿 AI加速硬件开启幻想视觉奇境

【天极网DIY硬件频道】10月15日，由七彩虹iGame、NVIDIA Studio 与 GGAC 联合举办的“渲染动画创意大赛”活动截稿。活动自5月28日历时近五月，汇聚了无数投稿者们天马行空的创造力和想象力，开启了崭新的视觉奇境。这场创意盛宴见证了多位设计师将天马行空的想象变为现实!

在这个充满创意与激情的舞台上，七彩虹邀请到了两位CG界的璀璨明星共同参与“渲染动画创意大赛”。分别是世界渲染大赛中的人气作者「万人书」和B站上广受欢迎的动画区UP主「Far远东」。两位大师的作品吸引了投稿者的目光，同时也制作了作品的幕后制作流程，内容当中揭露了在创作中使用的创作“神器”。而现在也正值双十一折扣活动期，如果想要入手大神同款创作“神器”，就一起来看接下来的使用测评吧！

万人书创作流程分享

在概念设计的初期阶段，万人书老师借助了ComfyUI这一先进工具来绘制概念效果图。他利用搭载七彩虹GeForce RTX 4080 SUPER显卡和英特尔最新酷睿i7-14700K处理器的iGame Ultra Family主机的强大本地AI算力，结合NVIDIA TensorRT加速技术，通过调整关键词大批量生成多张高分辨率的效果图。这一过程不仅提高了创作效率，还节省了大量的前期准备时间。

(ComfyUI AI 生图界面)

在构建主角滑板的过程中，采用了多边形建模技术。并在贴图部分，使用Substance Painter(SP)软件完成了纹理贴图的绘制，得益于七彩虹 iGame GeForce RTX 4080 SUPER 超高的性能，以及显卡加速的光线和环境光遮蔽烘焙功能，让老师在几秒内就能完成素材优化。

(Substance Painter工作界面图)

在场景构建的过程中，为了提高创作效率，万人书利用了Tripo 网站的 AI 图片转模型的功能，能够迅速创建出部分场景模型并搭建出整个场景。

(Tripo 网站 AI 图片转模型的功能)

而在渲染部分，万人书老师选择了使用Blender Cycles 渲染器，强大渲染器采用基于 RTX 加速的 OptiX 光线追踪技术。这项技术为建模和动画提供了交互式、照片级的写实渲染能力，并且整个操作流也相当丝滑流畅，最终呈现出令人惊叹的视觉效果。

(Blender渲染设备设置界面)

在创作神器“七彩虹 iGame GeForce RTX 4080 SUPER显卡”的极速大显存及 AI 加速下，完全无需对爆显存的问题进行担忧。对比RTX 3080Ti 显卡渲染效率直接提升31%，直接大大提高了创作者的创作效率。同时也得益于高端显卡装备，在视图预览中，整体操作也更加的丝滑流畅。

(显卡性能对比测试)

Far远东创作流程分享

在人物设计阶段，Far远东老师使用到 Stable Diffusion，为了保留设计的轮廓和特征，基于自己的创意方向绘制了在 Ps 绘制线稿草图，再给到 Stable Diffusion 中进行 ControlNet 识别，凭借着搭载了七彩虹 iGame GeForce RTX 4080 SUPER 显卡及英特尔最新酷睿 i7-14700K 处理器 iGame Ultra Family 主机创作加持，在512*912像素下仅需11s 就可以渲染出 5 张图，大大的提高了创作效率。

(PS线稿草图绘制及Stable Diffusion AI 生图界面)

在人物材质贴图部分，老师使用 Blender 自带的外部图片映射的功能，能够在 PS 中绘制贴图快速应用，从而可以快速衍生出使用 AI 直接贴图的方式。

(Blender 外部图片映射功能及Stable Diffusion 生成材质贴图)

在分镜的打工部分，Far远东老师运用到Blender Cycles OptiX 光线追踪技术，基于七彩虹 iGame GeForce RTX 4080 SUPER 显卡的加速，可以更加快速直接的操作各项灯光物品(各项灯光物品细化到具体得场景应用)的效果。

(Blender 渲染设备设置界面)

在渲染部分，为了营造紧迫感的氛围，老师增加一些动态模糊让画面更加动感，通过使用七彩虹 iGame GeForce RTX 4080 SUPER 显卡的 RTX 加速的 OptiX 光线追踪技术，可提供超快的最终帧渲染。为了让画面更加丰富的视觉效果，将渲染出动画序列帧导入 AE 加入曝光特效，在 NVIDIA CUDA 技术的助力下，由 RTX 加速的关键特效能够更快完成渲染。

(画面效果对比及AE 工作界面图)

从两位大师的精彩分享中，我们深刻体会到高性能显卡在创意工作中的核心地位。七彩虹iGame GeForce RTX 4080 SUPER显卡以其卓越的性能，为创作者们在进行图形处理、视频编辑和3D渲染任务时提供了强大的支持。高达836 TOPS的本地AI算力更是为创作者们带来了前所未有的顶级AI生产力体验。让创作者们能够更加专注于创意本身，轻松玩转AI技术。这款显卡不仅确保了操作的流畅性，还极大地提升了工作效率，使得创意过程更加高效。

对于艺术家来说，iGame Ultra 家族 DIY 电脑可以为他们提供更为流畅的创作体验，尤其能够在人工智能生成领域中大展拳脚。得益于 NVIDIA 第三代 RT Core、SER、DLSS 3 及 NVIDIA Studio 全套创意应用，3D 艺术家可在搭载了 GeForce RTX 40 SUPER 的 iGame Ultra Family DIY 电脑下轻松应对包括 3D 渲染、视频编辑、直播等应用场景。另外在数字绘画、动画制作和电影特效等艺术领域创作中，艺术家可以利用 iGame Ultra 家族 DIY 电脑的强大性能创造出更加精美、更加震撼的作品。

可以说，由AI能力驱动的最新硬件正走在创作行业的最前沿，帮助创作者与更广大用户一起探索具有无限可能的新世界。用技术打破创作边际，每个人的创意都能成为现实，我们能够一起书写数字艺术领域的未来。