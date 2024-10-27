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iGame渲染动画创意大赛截稿 AI加速硬件开启幻想视觉奇境

2024-10-27 11:03:07 作者：Lord_ViTa

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  【天极网DIY硬件频道】10月15日，由七彩虹iGame、NVIDIA Studio 与 GGAC 联合举办的“渲染动画创意大赛”活动截稿。活动自5月28日历时近五月，汇聚了无数投稿者们天马行空的创造力和想象力，开启了崭新的视觉奇境。这场创意盛宴见证了多位设计师将天马行空的想象变为现实!

  在这个充满创意与激情的舞台上，七彩虹邀请到了两位CG界的璀璨明星共同参与“渲染动画创意大赛”。分别是世界渲染大赛中的人气作者「万人书」和B站上广受欢迎的动画区UP主「Far远东」。两位大师的作品吸引了投稿者的目光，同时也制作了作品的幕后制作流程，内容当中揭露了在创作中使用的创作“神器”。而现在也正值双十一折扣活动期，如果想要入手大神同款创作“神器”，就一起来看接下来的使用测评吧！

  万人书创作流程分享

  在概念设计的初期阶段，万人书老师借助了ComfyUI这一先进工具来绘制概念效果图。他利用搭载七彩虹GeForce RTX 4080 SUPER显卡和英特尔最新酷睿i7-14700K处理器的iGame Ultra Family主机的强大本地AI算力，结合NVIDIA TensorRT加速技术，通过调整关键词大批量生成多张高分辨率的效果图。这一过程不仅提高了创作效率，还节省了大量的前期准备时间。

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(ComfyUI AI 生图界面)

  在构建主角滑板的过程中，采用了多边形建模技术。并在贴图部分，使用Substance Painter(SP)软件完成了纹理贴图的绘制，得益于七彩虹 iGame GeForce RTX 4080 SUPER 超高的性能，以及显卡加速的光线和环境光遮蔽烘焙功能，让老师在几秒内就能完成素材优化。

(Substance Painter工作界面图)

  在场景构建的过程中，为了提高创作效率，万人书利用了Tripo 网站的 AI 图片转模型的功能，能够迅速创建出部分场景模型并搭建出整个场景。

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(Tripo 网站 AI 图片转模型的功能)

  而在渲染部分，万人书老师选择了使用Blender Cycles 渲染器，强大渲染器采用基于 RTX 加速的 OptiX 光线追踪技术。这项技术为建模和动画提供了交互式、照片级的写实渲染能力，并且整个操作流也相当丝滑流畅，最终呈现出令人惊叹的视觉效果。

(Blender渲染设备设置界面)

  在创作神器“七彩虹 iGame GeForce RTX 4080 SUPER显卡”的极速大显存及 AI 加速下，完全无需对爆显存的问题进行担忧。对比RTX 3080Ti 显卡渲染效率直接提升31%，直接大大提高了创作者的创作效率。同时也得益于高端显卡装备，在视图预览中，整体操作也更加的丝滑流畅。

(显卡性能对比测试)

  Far远东创作流程分享

  在人物设计阶段，Far远东老师使用到 Stable Diffusion，为了保留设计的轮廓和特征，基于自己的创意方向绘制了在 Ps 绘制线稿草图，再给到 Stable Diffusion 中进行 ControlNet 识别，凭借着搭载了七彩虹 iGame GeForce RTX 4080 SUPER 显卡及英特尔最新酷睿 i7-14700K 处理器 iGame Ultra Family 主机创作加持，在512*912像素下仅需11s 就可以渲染出 5 张图，大大的提高了创作效率。

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(PS线稿草图绘制及Stable Diffusion AI 生图界面)

  在人物材质贴图部分，老师使用 Blender 自带的外部图片映射的功能，能够在 PS 中绘制贴图快速应用，从而可以快速衍生出使用 AI 直接贴图的方式。

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(Blender 外部图片映射功能及Stable Diffusion 生成材质贴图)

  在分镜的打工部分，Far远东老师运用到Blender Cycles OptiX 光线追踪技术，基于七彩虹 iGame GeForce RTX 4080 SUPER 显卡的加速，可以更加快速直接的操作各项灯光物品(各项灯光物品细化到具体得场景应用)的效果。

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(Blender 渲染设备设置界面)

  在渲染部分，为了营造紧迫感的氛围，老师增加一些动态模糊让画面更加动感，通过使用七彩虹 iGame GeForce RTX 4080 SUPER 显卡的 RTX 加速的 OptiX 光线追踪技术，可提供超快的最终帧渲染。为了让画面更加丰富的视觉效果，将渲染出动画序列帧导入 AE 加入曝光特效，在 NVIDIA CUDA 技术的助力下，由 RTX 加速的关键特效能够更快完成渲染。

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(画面效果对比及AE 工作界面图)

  从两位大师的精彩分享中，我们深刻体会到高性能显卡在创意工作中的核心地位。七彩虹iGame GeForce RTX 4080 SUPER显卡以其卓越的性能，为创作者们在进行图形处理、视频编辑和3D渲染任务时提供了强大的支持。高达836 TOPS的本地AI算力更是为创作者们带来了前所未有的顶级AI生产力体验。让创作者们能够更加专注于创意本身，轻松玩转AI技术。这款显卡不仅确保了操作的流畅性，还极大地提升了工作效率，使得创意过程更加高效。

  对于艺术家来说，iGame Ultra 家族 DIY 电脑可以为他们提供更为流畅的创作体验，尤其能够在人工智能生成领域中大展拳脚。得益于 NVIDIA 第三代 RT Core、SER、DLSS 3 及 NVIDIA Studio 全套创意应用，3D 艺术家可在搭载了 GeForce RTX 40 SUPER 的 iGame Ultra Family DIY 电脑下轻松应对包括 3D 渲染、视频编辑、直播等应用场景。另外在数字绘画、动画制作和电影特效等艺术领域创作中，艺术家可以利用 iGame Ultra 家族 DIY 电脑的强大性能创造出更加精美、更加震撼的作品。

  可以说，由AI能力驱动的最新硬件正走在创作行业的最前沿，帮助创作者与更广大用户一起探索具有无限可能的新世界。用技术打破创作边际，每个人的创意都能成为现实，我们能够一起书写数字艺术领域的未来。

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