Navi 48/Navi 44规格曝光 AMD将全面发力主流市场？

【天极网DIY硬件频道】按照AMD之前放出的规划图，RDNA 4所对应的Navi 4x系列显卡应该会在2024年，也就是在今年正式登场，并且会采用更先进的工艺。根据最新的ROCm补丁合并提交(commit)内容，出现了AMD基于RDNA 4架构的Navi 48和Navi 44，预估在下一代 Radeon RX 8000系列显卡上出现。但按照之前的消息，Navi 48并不像Navi 31(RDNA 3)以及Navi 21(RDNA 2)那样，是定位高端旗舰的型号，而是面向大众的主流级别产品。

据了解，Navi 48将采用32个工作组处理器(WGP)，也就是64个CU，拥有256bit显存位宽，693GB/s的显存带宽，显存的实际有效带宽为2770GB/s，而且仅仅占用240mm2的芯片空间。而作为对比，与它参数接近的RT 7800 XT同样有着256GB显存位宽，60个CU，624.1GB/s的内存带宽，实际有效带宽为2708GB/s，而它的采用的Navi 32芯片面积则达到了346mm2。

除了芯片面积大幅缩小外，在参数上Navi 48在规格上与Navi 32并没有太大的差别，但目前上不知道其缓存和频率等参数，这些对于性能的影响都是非常大的。不过@All_The_Watts表示，Navi 48只需要215W的功耗即可实现50 TFLOPs计算能力，对比263W功耗RX 7800 XT的37 TFLOPs要领先不少，同时也强于RTX 4070 Ti SUPER的40 TFLOPs，而且它的功耗有285W。如果这个消息属实的话，那么有着更小芯片面积和功耗的Navi 48 GPU在中高端市场还是有着不错的竞争力。

Navi 44的定位则要更低一些，它会有16个工作组处理器 (WGP)即32个CU，128bit显存位宽，288GB/s的带宽，515GB/s有效带宽，芯片面积仅为130mm2。和它参数接近是采用Navi 33的RX 7600 XT，128bit显存位宽，32个CU和288GB/s的带宽，芯片面积为204mm2。两者的参数同样非常接近，而Navi 44最明显的优势就是更小的芯片，而它的性能或将会介于Navi 33和Navi 32之间。

其实此前就曾传出，AMD将放弃高端显卡的消息，而从目前的曝光来看，Navi 48和Navi 44都并非高端旗舰定位的产品，AMD的下一代显卡可能将全面发力中端入门和中高端这样的大众市场，面向更多的普通游戏玩家，而非那些追求极致的发烧友，也算是一种错位竞争。我个人觉得这个思路是可以的，尽管这些年都有努力冲击高端旗舰市场，但效果并不理想，一直被友商压着打，难以撼动其高端领域的主导地位，战略性的放弃然后专注于抢占主流级别市场可能会成为它们的破局之路。

考虑到之前RDNA 3时曝光消息和实际发布有着较大的差别，所以目前这些消息仅供参考，Navi 4x究竟会有怎样的表现还得等到真正发布之后才能下定论。