ÄúÏÖÔÚµÄÎ»ÖÃ£º Ìì¼«Íø > DIYÓ²¼þÆµµÀ

 ¹«ÖÚºÅ ÅÅÐÐ°ñ ·¢²¼»á

Æß²ÊºçÊ×¿îÃÈ³èÖ÷Ìâ£¬UI½çÃæéÙÓ°³È¶¨ÖÆBIOSÉÏÏßÀ²£¡

2024-08-16 16:09:08 ×÷Õß£ºLR

  • +1 ÄãÔÞ¹ýÁË

  ¡¾Ìì¼«ÍøDIYÓ²¼þÆµµÀ¡¿COLORFIREÊÇÆß²ÊºçÆìÏÂÃæÏòÐÂÒ»´úÄêÇáÓÃ»§µÄ×ÓÆ·ÅÆ£¬COLORFIRE±ü³Ö×Å¡°ÒÔ¿Æ¼¼»¨»ðµãÈ¼¶à²ÊÉú»î¡±µÄÆ·ÅÆÀíÄî£¬Â½ÐøÍÆ³öÁËÒ»ÏµÁÐÃÈ³è¡¢¶þ´ÎÔª¡¢³±Á÷Éú»îµÈ¶àÑù·ç¸ñµÄ¸öÐÔ²úÆ·¡£ÆäÖÐ×¨Îª¶þ´ÎÔªÎÄ»¯ºÍÃÈ³èÎÄ»¯ÓÃ»§¶ø´òÔìµÄCOLORFIRE MEOWéÙÓ°³È¼Ò×åÏµÁÐ²úÆ·ÒÔ¶ÀÌØµÄÃÈ³èÉè¼ÆÊÕ»ñÁË¹ã·ººÃÆÀ¡£

  éÙÓ°³ÈBIOSÕýÊ½ÉÏÏß

kaiji22

  ÎªÁË¸øÓÃ»§´øÀ´¸üºÃµÄÊ¹ÓÃÌåÑé£¬Æß²ÊºçÔÚÌ¨±±ºÍÉîÛÚ·Ö±ð³ÉÁËµÄÑÐ·¢¹¤×÷ÊÒ£¬ÖÂÁ¦ÓÚÑÐ·¢¸ß½×Ó²¼þ¼¼ÊõÓë¸ü¶à¿ÉÍæÐÔµÄBIOS¹¦ÄÜ¡£Èç½ñ£¬Æß²ÊºçµÄBIOS¹¤³ÌÊ¦ÓëÉè¼ÆÊ¦ÃÇÒÔCOLORFIRE B760M-MEOW WIFI D5éÙÓ°³ÈÖ÷°åÎªÊ×°¸£¬½«¡°éÙ±¦¡±ÔªËØÈÚÈëµÄBIOSµ±ÖÐ£¬ÍÆ³öÁËéÙ±¦¶¨ÖÆBIOS£¬½øÒ»²½Ç¿»¯ÁËCOLORFIRE MEOWÃÈ³è¼Ò×åÏµÁÐ²úÆ·µÄÅä¼þÓëÈí¼þÉúÌ¬µÄÕûÌåÐÔ¡£

Ö÷°å2

  È«ÐÂUIºÍ²Ù×÷½çÃæ

  éÙ±¦¶¨ÖÆBIOSÔÚÔ­°æºÚºìÖ÷ÌâBIOSµÄ»ù´¡ÉÏ×öÁË¶àÏîÓÅ»¯£¬ÕûÌåÒÀÈ»ÊÇéÙ°×ÅäÉ«µÄÃÈ³è·ç¸ñ£¬²¢Ê¹ÓÃÈ«ÐÂÉè¼ÆµÄUIÍ¼±êºÍÖØÐÂ²¼¾ÖÁËÕû¸öEZÖ÷Ò³µÄ°å¿é£¬½«¸ß¼¶²Ëµ¥Èë¿Úµ÷ÕûÖÁÒ³ÃæÏÂ·½£¬ÔÚÒ³ÃæµÄÖÐÏÂ·½ÓÐéÙ±¦µÄÍ·Ïñ£¬Á¬Êó±êÍ¼°¸Ò²¾«ÐÄÉè¼Æ³ÉÁËÃ¨×¦ÑùÊ½£¬Ï¸½ÚÉè¼ÆÊ®·Öµ½Î»¡£

ÏµÍ³ÐÅÏ¢_[12-19-14]

  ÔÚÐÂ°æBIOSÖ÷Ò³µÄ×ó²àÐÂÔöµÄ¿ì½ÝÑ¡ÏîÓë¹¦ÄÜ¿ª¹Ø£¬ÕûºÏÁËÓïÑÔÑ¡Ôñ¡¢Éý¼¶BIOS¡¢É¢ÈÈÄ£Ê½ºÍÐÂÔöµÄÊÕ²Ø¼Ð¹¦ÄÜ;Ò³ÃæÖÐ¼ä²¿·ÖÔòÎªÓ²¼þÐÍºÅ¡¢ÊµÊ±ÎÂ¶ÈºÍµçÑ¹µÈ»ù±¾ÐÅÏ¢£¬ÓÃ»§×î³£ÓÃµ½µÄÄÚ´æXMP¡¢Æô¶¯Ê×Ñ¡ÏîÒ²Éè¼ÆÔÚÒ³ÃæÖÐ¼ä;Ö÷Ò³µÄÓÒ²àÔòÎª·çÉÈ¿ØÖÆ×ÓÒ³ºÍEZÐÔÄÜÄ£Ê½Ñ¡Ôñ¡£

fan

  ÈËÐÔ»¯µÄ²Ù×÷ÌåÑé

  éÙ±¦¶¨ÖÆBIOSÔÚÊ¹ÓÃÂß¼­ÉÏÒ²½øÐÐÁËÓÅ»¯£¬²Ëµ¥²ã¼¶´ÓÈý¼¶µ÷ÕûÎª¶þ¼¶£¬²Ù×÷Ê¹ÓÃ¸üÖ±¹Û£¬²¢½«Í¬ÀàÐÍÏà¹ØÁªµÄ×ÓÏîÕûºÏµ½Í¬Ò»²Ëµ¥ÖÐ£¬²»ÐèÒª¶à¸öÒ³ÃæÀ´»ØÇÐ»»;ÔÚÒ³ÃæÏÂ·½¼ÓÈëÁË¡°°ïÖúÌáÊ¾¡±£¬·½±ãÓÃ»§ÁË½âÑ¡ÏîµÄ¹¦ÄÜ;ÄÚ´æ³¬ÆµÏÖÔÚÒ²Ìí¼ÓÁËÊµÊ±²ÎÊýÌáÊ¾£¬²¢ÇÒ¼ò»¯ÁËÄÚ´æ³¬ÆµµÄ²½Öè£¬Ö»ÐèÒªÖ±½ÓÌîÐ´Ä¿±êÆµÂÊ£¬ÏµÍ³»á×Ô¼ºÌîÐ´¶ÔÓ¦µÄÆµÂÊµÄ²ÎÊý¡£

Memory Setting_[10-29-15]

  ÐÂÔöÊµÓÃ¹¦ÄÜ

  ÎªÁËÌá¸ßÊ¹ÓÃÌåÑé£¬ÐÂ°æBIOSÖÐÒ²Ôö¼ÓÐí¶àÐÂµÄ¹¦ÄÜ¡£¼ÓÈëÁËÉîÊÜÓÃ»§Ï²°®µÄ¡°ÊÕ²Ø¼Ð¡±¹¦ÄÜ£¬ÕâÏî¹¦ÄÜ¿ÉÒÔÈÃÓÃ»§×Ô¶¨Òå³£ÓÃ¹¦ÄÜ²Ëµ¥£¬Ìí¼ÓÊÕ²ØºóÎÞÐèÔÚ¸÷ÖÖÒ³ÃæºÍ²Ëµ¥ÖÐÑ°ÕÒµ÷Õû£¬Ö»ÐèÒªµã»÷¡°F3¡±¼ü¿ì½Ý¿ªÆô¸Ã¹¦ÄÜ£¬²¢Í¨¹ý¡°F2¡±Ìí¼Ó»òÉ¾³ý³£ÓÃÑ¡Ïî£¬´ó´óÌá¸ßÁËÊ¹ÓÃµÄ±ãÀûÐÔ¡£

»Ö¸´Ä¬ÈÏÉèÖÃ

  ÐÂÔöµÄ¡°±£´æÔ¤Éè¡±¹¦ÄÜ¿ÉÒÔ±£´æµ±Ç°BIOSµÄËùÓÐÉèÖÃ£¬ÓÃ»§¿ÉÒÔ½«µ±Ç°µÄBIOSÉèÖÃ±£´æÎª´æµµ£¬·½±ãÔÚÇå¿ÕBIOSºóÒ»¼ü¼ÓÔØÔ­À´µÄÉèÖÃ£¬²»ÐèÒªÔÙÖðÒ»µ÷Õû²ÎÊý¡£³ý´ËÖ®Íâ£¬ÔÚÓÃ»§µÚÒ»´Î½øÈëBIOSºó»áµ¯³öÉ¢ÈÈÆ÷Ä£Ê½Ñ¡Ôñ;ÁíÍâÒ²Ôö¼ÓÁË¸ü¶àÈËÐÔ»¯Ð¡ÌáÊ¾£¬ÀýÈçÓÃ»§½«ÄÚ´æ²åÈë1,3²å²Û£¬ÔÚ½øÈëBIOSºóÒ²»áÌáÊ¾ÓÅÏÈ²åÈë2,4²å²Û¡£

Default Profile_[10-31-12]

  COLORFIRE MEOWéÙ±¦¶¨ÖÆBIOS¸øÓÃ»§´øÀ´È«ÐÂ²Ù×÷ÌåÑé£¬´ó·ùÓÅ»¯ÁË½»»¥½çÃæ¡¢²Ù×÷Âß¼­ºÍÐÂÔö¶àÖÖÊµÓÃ¹¦ÄÜ£¬¿ªÆôÁËÆß²ÊºçBIOSµÄÐÂÆªÕÂ¡£ÐÂ°æBIOS»¹ÓÐ¸ü¶àµÄÍæ·¨ºÍ¹¦ÄÜµÈ×ÅÓÃ»§ÃÇÌåÑé£¬Èç¹ûÄúÕýÔÚÊ¹ÓÃCOLORFIRE B760M-MEOW WIFI D5éÙÓ°³ÈÖ÷°å£¬¿ìÇ°ÍùÆß²Êºç¹ÙÍøÏÂÔØÌåÑééÙ±¦¶¨ÖÆBIOS°É!Æß²ÊºçºóÐø½«»áÒÔÐÂ°æBIOSÎª»ù´¡£¬Ôö¼Ó¸ü¶à¿ÉÍæÐÔ¹¦ÄÜ£¬ÍÆ³öÈ«ÐÂiGameÏµÁÐÖ÷°åÒÔ¼°CVNÏµÁÐÖ÷°åµÄ×¨ÊôBIOS£¬¾´ÇëÆÚ´ý¡£

¾ÛºÏ±êÇ©£º
Ïà¹Ø²úÆ·
ÍøÓÑÆÀÂÛ
·¢²¼
Ïà¹ØÍÆ¼ö
Ïà¹ØÎÄÕÂ
±¾ÖÜÈÈÃÅ

ÈÈÃÅ±êÇ©

LR

×îÐÂ×ÊÑ¶

Æß²ÊºçÊ×¿îÃÈ³èÖ÷Ìâ£¬UI½çÃæ

ÈÈÃÅÊÓÆµ

³µÔØÐ¡±ùÏäÊÇ²»ÊÇÂ¶ÓªÉñÆ÷£¿

ÐÂÆ·ÆÀ²â

ÂÓ¶áÕß±ùÈÐDDR5ÄÚ´æÌ××°ÆÀ²â
ÈÈÃÅ²úÆ·ÅÅÐÐ°ñ
±à¼­ÍÆ¼öÅÅÐÐ°ñ
¹ØÓÚÎÒÃÇ|About us|Ìì¼«·þÎñ|Ìì¼«¶¯Ì¬|¼ÓÈëÎÒÃÇ|ÍøÕ¾µØÍ¼|ÍøÕ¾ÂÉÊ¦|ÓÑÇéºÏ×÷|RSS¶©ÔÄ|Òâ¼û·´À¡
ÓåB2-20030003Copyright (C) 1999-2022 Yesky.com, All Rights Reserved °æÈ¨ËùÓÐ Ìì¼«÷È¿Í
X
µÚÈý·½ÕËºÅµÇÂ¼
  • Î¢²©ÈÏÖ¤µÇÂ¼
  • QQÕËºÅµÇÂ¼
  • Î¢ÐÅÕËºÅµÇÂ¼