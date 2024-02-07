主控集中迭代 PCIe 5.0固态硬盘有望在2024年进入满血时代

【天极网DIY硬件频道】在2023年，PCIe 5.0固态硬盘依旧在“残血”状态摸爬滚打，无法与现有的PCIe 4.0乃至更早的3.0产品形成有效竞争，这当然离不开它的价格、生态壁垒，一部分原因也在于自身硬件性能尚未完整迭代。

其中的关键无疑就是主控。当前群联E26未能够发挥出PCIe 5.0标准的完整潜力，也没能如期带来自身标称的超高随机性能，另外，它依旧采用的12nm工艺没有与前代E18主控拉开差距，在PCIe 5.0更高的性能需求下也将带来高功耗、高发热问题，影响其稳定性。当然，E26已经是亮相近2年的旧产品，要使PCIe 5.0固态硬盘获得更多竞争力，无疑需要新血液的注入。

进入2024年，众多主控品牌针对PCIe 5.0时代的产品终于逐一亮相，其中就包括群联对E26进行迭代，推出的高端新品E26 Max14um，据称核心工艺不变，采用新技术与固件优化，将连续读取速度提升至14700MB/s，终于达到满血水平。同期也将带来新款低功耗PCIe 5.0主控E31T，采用DRAMless设计，在性能与温度、功耗间寻找平衡，或将促成适合更多消费者的PCIe 5.0固态硬盘产品诞生。

近期带来新动向的主控品牌还包括慧荣，就早先亮相过的SM2508 PCIe 5.0主控提供了更多新信息，包括采用TSMC 6nm EUV制程，新架构与低功耗优化，最高支持的颗粒通道速度可达3600MT/s等，其标称的顺序读写速度最高可达14.5GB/s与14GB/s，随机读写可达2500K IOPS，可以看出先进工艺为其带来了更多性能优势。

英韧科技也在此前宣布，首款针对企业市场的国产PCIe 5.0主控YR S900开启量产，采用开源的RISC-V架构，并适配长江存储颗粒，官方标称连续读写性能可达14GB/s与12GB/s，4K随机读写性能达3500K IOPS与2500K IOPS。

小结

在接下来的一年中，PCIe 5.0固态硬盘的超高性能会有哪些实际应用？未来市场表现如何？诸如此类的悬念将可能得到进一步解答。

伴随着新一代高性能主控问世，“满血”的PCIe 5.0固态硬盘，以及无缓、低温、性价比取向等多种针对细分需求的方案也将与消费者见面，值得期待。