【天极网DIY硬件频道】过去几年，如果你关注过SSD、移动固态硬盘或者存储卡的价格，就会发现一个明显的变化――“便宜大碗”的时代已经悄悄过去了。

两三年前，2TB PCIe 4.0 SSD跌到五六百元并不少见，消费级NAND Flash市场甚至一度陷入价格战，厂商卖得越多亏得越多。但进入2025年以来，消费存储产品价格快速回升，不少大容量SSD、移动SSD和高速存储卡的价格甚至刷新历史高位。正如我在之前的文章中曾经提到的，最主要的原因还是AI。

在FMS 2026闪存峰会上，SK海力士联合闪迪正式公布高带宽闪存(High Bandwidth Flash，HBF)开放标准。你别把它只看成一次新技术标准发布，实际上它也透露出一个更加重要的信号：AI正在迫使存储产业重新定义“存储”本身，而消费市场近年来经历的涨价不过是这场产业重构最先传导出来的结果。

AI需要的，不再只是更大的SSD

过去几十年，计算机存储体系几乎没有发生本质变化。处理器/GPU负责计算，DRAM负责运行，SSD负责存储，机械硬盘负责海量数据归档。容量越大速度越慢，成本越低，这是一套行业早已熟悉的规则。

AI大模型的出现，却第一次让这套体系暴露出明显短板。

如今，无论是训练还是推理，一个拥有数千亿参数的大模型都需要持续调用海量数据。GPU本身拥有极强的计算能力，但真正限制它发挥性能的越来越不是算力，而是数据能否及时送到GPU面前。业内常说的“Memory Wall(内存墙)”，本质就是处理器越来越快，而数据传输速度却跟不上。

过去，这个问题通常依靠HBM解决。HBM拥有数TB/s级别的超高带宽，是AI专用显卡不可或缺的一部分，但代价也十分明显：容量有限、成本极高，而且继续扩容的难度越来越大。另一方面，SSD虽然容量充足，却只能通过PCIe连接，带宽通常只有十几GB/s甚至几十GB/s，与HBM完全不是一个数量级。

HBF正是在这样的背景下诞生。它解决的正是内存密集型应用中带宽和容量的关键瓶颈问题，尤其是在大型语言模型(LLMs)和高性能、数据密集型加速器中的推理阶段。

按照SK海力士公布的开放标准，HBF采用8层或16层NAND堆叠设计，单颗容量最高512GB，带宽可根据不同规格扩展至约3TB/s，并采用UCIe(Universal Chiplet Interconnect Express)作为互联接口，定位于HBM与企业级SSD之间的新存储层级。简单来说，HBF并不是更快的SSD，也不是更便宜的HBM，它是在这两者之间增加的一层新的高速存储层级，让GPU可以用远低于HBM的成本获得更大的高速数据空间。



SK海力士的12层HBM4E样品

换句话说，AI让NAND Flash不再只是存储介质，而开始承担部分“内存”的角色。

HBF背后 AI存储架构正在重构

不少报道都把重点放在3TB/s带宽或者512GB容量这些参数上，但真正值得关注的其实是SK海力士不断强调的另一个关键词――Tiered Memory，也就是层级内存。

过去服务器的数据流动路径非常简单，CPU和GPU通过HBM或DRAM读取数据，再向SSD获取更大容量的数据。而随着模型参数、上下文长度以及Agent持续运行时间不断增长，仅靠HBM已经很难兼顾性能和容量。尤其是在AI推理阶段，越来越庞大的KV Cache占据了大量HBM空间，让昂贵的GPU不得不把大量时间花在等待数据上。

HBF能利用NAND更大的容量优势承担部分高速数据缓存，通过UCIe实现比传统PCIe更高效、更低延迟的连接，让HBM继续专注于计算最敏感的数据，而HBF负责承接容量需求更大的工作负载。

这也是为什么Google、Tenstorrent等AI计算企业会加入HBF联盟，并共同推动其成为OCP开放标准。大家争夺的其实是未来AI服务器的数据传输方式和速率。当HBM负责速度、HBF负责高速扩展、企业级SSD负责容量，整个AI基础设施实际上形成了一套新的存储层级，这比单纯提升SSD性能更有意义。

存储厂商已经不在乎消费市场

如果把HBF放到整个行业来看，就会发现它释放出的另一个信号更加值得关注。

过去十几年，NAND Flash最大的市场来自智能手机、PC和消费级SSD。市场竞争激烈，价格不断下探，最终导致整个行业长期处于低利润状态。2022年至2023年，几乎所有主要NAND原厂都经历了严重亏损，也让整个行业开始重新思考增长方向。

AI改变了一切，正如我们目前所经历的这样。

如今，一块面向AI数据中心的企业级SSD，一套支持GPU集群的数据存储方案，甚至未来的HBF产品，其利润都远高于消费级SSD。同样一片晶圆、同样一条生产线，带来的商业价值却完全不同。

因此我们看到，包括SK海力士、三星、美光、铠侠、闪迪等主要厂商近两年几乎都在调整资源投入，把更多先进工艺和研发能力优先投入AI相关产品。SK海力士在此次峰会上展示的375层4D NAND就是典型案例。官方数据显示，相比上一代产品，其单位功耗性能提升约2.5倍，并计划于2027年初率先用于新一代高性能企业级SSD产品。看似是在展示最新NAND工艺，实际上却是在为未来HBF及AI存储产品铺路，因为只有更高层数、更低功耗、更高密度的NAND才能真正支撑新一代AI存储架构的大规模部署。

换句话说，过去存储厂商卖的是SSD，如今卖的是AI基础设施。

消费级存储为什么越来越贵？

很多消费者都会问，AI服务器发展，为什么最后是我买SSD更贵？

答案其实很简单，因为AI重新定义了NAND Flash最能挣钱的去处。

经历过前几年的亏损之后，原厂已经很难再回到无限扩产、疯狂打价格战的时代。当AI数据中心能够带来更高利润，先进NAND自然会优先供应企业级产品，高性能PCIe 5.0 SSD、大容量企业级SSD以及未来的HBF都会成为资源投入的重点，而消费市场的重要性则相对下降。

这也是近两年消费SSD价格虽然有所上涨却没有出现明显缺货的一大原因。真正发生变化的不是供给能力，而是资源配置方式。对于原厂来说，消费市场依然重要，但已经不再是利润最高的业务，因此价格策略也会变得更加理性。

未来几年，NAND仍然会保持周期性波动，消费SSD价格也不会一路上涨。如果AI投资放缓、原厂扩大产能，市场仍有可能迎来阶段性降价。但可以预见的是，过去那种容量翻倍、价格腰斩的“白菜价时代”已经一去不复返。

HBF真正改变的是NAND的价值

如果说HBM定义了AI计算时代的内存，那么HBF正在重新定义NAND Flash。

过去二十年，NAND承担的是“存得更多、传输更快”，容量和成本始终是竞争核心;未来十年，它开始承担“算得更快”的需求，系统带宽、互联方式和数据流效率将成为新的竞争焦点。

这也是为什么SK海力士没有把HBF做成自己的专有技术，而是联合闪迪通过OCP推动开放标准，并采用UCIe这一行业通用互联方案，就是希望更多GPU、CPU以及AI加速器厂商共同参与生态建设。对于整个行业而言，未来竞争将更多聚焦于谁能够承载效率更高的AI存储架构。

从这个角度再看消费市场，就会发现SSD价格上涨其实只是一个表象。真正发生变化的是，NAND Flash正在从消费电子零部件加速向AI基础设施的核心资源蜕变。

对于普通消费者来说，这意味着未来购买SSD时很难再拿到一个像过去那样的超低价;而对于整个存储产业来说，一个围绕AI重新建立价值体系的新周期才刚刚开始。