三星Type-C闪存盘焕新评测，可兼容iPhone

【天极网DIY硬件频道】尽管当下移动固态硬盘正在横扫移动存储市场，但是闪存盘因其小巧轻便仍然占据着自己的“生态位”。不少情况下闪存盘比网盘、移动固态硬盘更具适用性，尤其是随着这些年Type-C接口的进一步普及，无论是传统意义上的PC、平板还是手机，它们所具备的Type-C接口让C口闪存盘也有了更多的用武之地。

2022年，三星存储推出了一款十分小巧的Type-C接口的闪存盘，也就是我们常说的“优盘”产品。时隔两年，三星Type-C闪存盘产品线再度更新，也带来了更大容量的版本，就让我们通过本文一起来了解一下这款新品吧!

首先从外观上说，两代Type-C闪存盘在设计上几乎完全一致，在光线充足的场景下，新款Type-C闪存盘的极光蓝配色漆面要显得更暗些，但是正常来看，两款闪存盘的颜色几乎完全一致，放在一起很难通过颜色来区分。除了极光蓝配色，新的闪存盘还有一款秘境灰配色，并且是512GB版本专属。

新款也保留了保护盖与盘身的分离设计，同时也延续了盘身穿绳挂孔设计，可以将盖子与优盘系到一起，也可以选择将闪存盘穿到钥匙扣、挂绳等位置，方便携带和随时取用。

盘身在靠近接口的位置做了弧形的过渡收窄，这样也更方便用户拔插优盘。

我们来看看三星Type-C的基本信息。首先这是一款采用USB 3.2 Gen1接口的Type-C闪存盘，传输速率为5Gbps，理论速度可以达到500MB/s。官方数据显示三星Type-C闪存盘读取速度能够达到400MB/s，写入速度能够达到110MB/s。

也正是在2024款Type-C闪存盘上，我们在64GB、128GB和256GB之外，见到了更大容量的512GB版本。这意味着用户将可以通过如此小巧的存储器随身携带更大容量的数据，同时也更方便用户随时为手机、平板等设备扩充存储空间，相当于是一个额外的“空间补充包”。

测试平台我选择了一款配置相当给力的创意设计PC，其处理器采用第13代英特尔酷睿i9-13905H，搭配32GB LPDDR4 7467MHz内存，主硬盘同为来自三星的2TB PCIe 4.0 NVMe SSD，顺序读写速度能够达到7GB/s和5.2GB/s以上。

我们同样还是选用Crystal Disk Mark、ATTO DiskBenchmark、TxBench等软件对三星新款Type-C闪存盘进行理论性能测试。

首先是CrystalDisk Mark，实测空盘状态下三星Type-C闪存盘持续读取速度能够达到416.92MB/s，写入速度能够达到近120MB/s。其中读取速度已经超过了官方标称的400MB/s的速度。而119MB/s的写入速度同样可观，已经能够应对不少场景下的写入需要了，有关这点我们在之后展开聊。

ATTO Disk Benchmark的柱状图能够反映出优盘的稳定性。从软件测试来看，三星Type-C闪存盘在测试文件为1MB时Type-C闪存盘的读取速度已经可以达到400MB/s左右，之后可以保持在400MB/s左右的峰值读取速度，非常稳定。

另据HD Tune Pro软件文件基准100GB文件读写测试结果，三星Type-C闪存盘的读取速度整体非常稳定，除了中间有一段速度掉了一些，其他部分基本能贴着400MB/s的峰值运行。

值得一提的是，HD Tune Pro软件的结果也反映了三星Type-C闪存盘的写入速度则始终可以保持在120MB/s附近，证明了其读写性能的稳定性和可靠性。

此外，TxBench软件的测试结果也基本能够与此前的测试结果吻合。

优盘在现阶段的应用场景都有哪些？我始终认为在现阶段的短距离传输场景下，像公司内部短距离的文件传输，优盘具备更快的速度和稳定性，并且不受网络的影响，我们可以很容易地将文件以物理传递的方式在同事之间流转。同时，采用Type-C端口也将更能兼容当下的设备趋势，兼容性方面十分突出，同时保持了极高的传输效率。

我们来用实际文件传输测试来具体看一下三星Type-C闪存盘新品的表现。测试软件为FastCopy Pro。

首先是闪存盘的写入测试，实测写入体量为27GB的单个大视频文件耗时4分03秒，传输速度能够维持在117MB/s，甚至要高过我们理论性能测试的表现。

我们使用了两类不同类型的文件对闪存盘进行了读取测试。同一个27GB单个大视频文件的读取速度能够达到405MB/s，传输时间仅为1分10秒;而面对文件内容更加细碎的300张RAW格式文件(容量为18GB)读取时，三星Type-C闪存盘速度同样稳定，传输速度为402MB/s，仅耗时47.7秒就完成了传输，效率颇为出色。

iPhone 15 Pro系列换用Type-C接口之后不少厂商都进行了相关适配。作为一款Type-C闪存盘，三星这款新品同样支持采用Type-C接口的智能手机。以iPhone 15 Pro为例，三星USB设备可以很好地在iPhone中被识别出来，拷贝文件也很方便。

更为关键的一点是，iPhone 15 Pro系列支持了ProRes视频外录，这让不少用户可以采用外接SSD的方式调用iPhone业内领先的视频拍摄水准，同时不用担心手机容量会亮起“红灯”。此前我们已经尝试过不少C口存储设备，其中就包括三星移动固态硬盘T9以及三星T5 EVO。而这次我们同样希望使用三星Type-C闪存盘进行相关测试。

由于我们手上这台iPhone 15 Pro用了已经一年，手机内容几乎将存储空间全部占满。所以当想要拍摄ProRes视频的时候，系统已经提示正在释放资源，而支持拍摄的时间为“0分钟”。将三星Type-C闪存盘插入接口之后，iPhone就可以自动识别并计算出能够拍摄的时长。以此次推出的512GB版本为例，它支持拍摄4K 30fps ProRes视频74分钟;同时，iPhone允许外录4K ProRes视频的规格更高――也就是由30fps升至60fps，当然文件体量自然会大幅增加，512GB的三星Tpye-C闪存盘只能支持约37分钟的拍摄，我的建议是仍然采用PSSD作为外录的主要设备，当特殊情况发生的时候，三星Type-C闪存盘可以用来作为应急存储使用。

另外，苹果也在今天凌晨的秋季特别活动上发布了全新的iPhone 16系列，它们同样搭载Type-C接口，三星全新Type-C闪存盘也将支持新机的备份、数据转存等操作。

三星Type-C闪存盘也支持三星魔术师软件，通过魔术师软件可以了解闪存盘的基本信息，并且可以对其进行速度测试。这个成绩也与我们前文的测试成绩基本一致。

正如前文提到的，新款三星Type-C闪存盘提供了64GB到512GB多种容量选择，无论是旅行视频、演示文稿还是音乐播放列表或电影备份，能够匹配用户的多种需求。512GB的存储空间可存储多达170251张照片(4000×3000，2MB/张)或约24小时的4K视频(4K 30fps，20.2GB/h)。需要注意的是，64GB版本的传输速度为300MB/s，此外更高存储规格的三星Type-C闪存盘读速均为400MB/s，

除了性能方面十分稳定、更大的容量，新款三星Type-C闪存盘也延续了极强的环境适应能力。机身支持防水，可在1米深海水中(3%氯化钠盐水)浸泡长达72小时、防冲击(高达1500g)、耐磁(高达15000高斯)、耐高温(工作温度范围：0°C 至 60°C，非工作温度范围：-10°C 至70°C)以及X射线(高达100伦琴射线)干扰的五防特性，三星官方还提供了五年有限质保，让用户无忧使用。三星为闪存盘提供了五年质保，进一步保证用户使用可靠。

我们来最后总结一下，此次的三星Type-C闪存盘产品线更新主要就是更新了最大存储容量的版本，400MB/s的读速依然毫不过时，512GB也更符合当下用户大体量数据存储的需要，同时增添的新的秘境灰配色，并且对外观进行了小细节上的微调。整体来说这款产品依然是一款非常出色的Type-C闪存盘产品，作为一个前代产品的老用户，新品给我的感觉无缝连接，更大的空间也能让我存的下更多的内容，是一款应该被广大消费者认识的行业精品。

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