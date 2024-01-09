CES 2024：AMD发布全新锐龙8000G系列APU，AM4平台迎多款新品

【天极网DIY硬件频道】AMD在CES 2024的发布会上带来了诸多新品，包括全新的锐龙8000G系列APU，它可以看做锐龙8040系列移动处理器的桌面版本，有着更高的TDP。还有AM4平台竟然还迎来了多款新品，包括锐龙7 5700X3D、锐龙7 5700等。

先来看全新的锐龙8000G系列，采用了Zen 4 CPU架构和RDNA 3架构核显。其中锐龙7 8700G和锐龙5 8600G用的是全Zen 4内核，支持Ryzen AI，拥有基于XDNA架构的NPU，整体算力可达39TFLOPS。AMD的AI技术已经支持150多项软件功能，其中Adobe系列就有超过50项。前者为8核16线程，最大加速频率5.1GHz，拥有16MB三级缓存，TDP为65W，配备Radeon 780M核显，拥有12组CU单元，频率可达2.9GHz，后者为6核12线程，最大加速频率5.0GHz，拥有16MB三级缓存，TDP为65W，配备Radeon 760M核显，拥有8组CU单元，GPU频率2.8GHz。

锐龙5 8500G和锐龙3 8300G则采用的是Zen 4+Zen 4c核心，并不支持Ryzen AI，前者为2个Zen 4和4个Zen 4c，共6核12线程，最大加速频率5.0GHz，拥有16MB三级缓存，TDP为65W，配备Radeon 740M核显，拥有4组CU单元，GPU频率2.8GHz，后者为1个Zen 4和3个Zen 4c，共4核8线程，最大加速频率4.9GHz，拥有8MB三级缓存，TDP为65W，配备Radeon 740M核显，拥有4组CU单元，GPU频率2.6GHz。

根据官方给出的数据，在1080P分辨率+低画质下，锐龙8700G在《赛博朋克2077》、《孤岛惊魂6》、《古墓丽影：暗影》、《无主之地3》、《地铁：离去》、《侠盗猎车手5》、《坦克世界》等游戏中以平均超60FPS运行，像《英雄联盟》和《坦克世界》这样的网游甚至达到了236FPS和581FPS。

得益于RDNA 3架构，Radeon 700M核显不仅支持光追、FSR，还支持HYPR-RX加速、帧生成技术，开启后平均可获得75%的性能提升，大型游戏同样能稳定流畅。像《星空》、《心灵杀手2》、《博德之门3》等游戏，在开启后帧率都能够达到平均60FPS+。

另外，锐龙7 8700G内置的Radeon 780M基本可以和一些中低端独显拼一拼了，在与酷睿i5-13400F+GTX 1650的对比中打的有来有回，《星空》、《心灵杀手2》等游戏甚至还实现了20%+的领先，对于一些无独显装机的消费者来说，是个性价比蛮高的选择。

锐龙7 8700G在生产力上也不输酷睿i5-13400F+GTX 1650的组合，在诸多测试中都有着比较明显的领先。

AMD尚未公布锐龙8000G系列APU的上市价格，只是表示将于1月31日上市，大家可以期待下。

除了锐龙8000G外，AMD这次居然还带来了多款已有六年历史的AM4平台新品，为一些还在用老平台的用户提供了一些可选项。首先就是锐龙7 5700X3D，它和之前发布的锐龙7 5800X3D一样，8核16线程，96MB超大三级缓存，只不过CPU加速频率下降了0.4GHz，为4.1GHz，售价为249美元(约合RMB1782元)。

根据官方的给出的资料，它与酷睿i5-13600K相比，在《控制》、《荒野大镖客2》、《DOTA2》、《古墓丽影：暗影》、《PUBG》等多款游戏中平均领先为5.7%

新品还有锐龙7 5700，可以看作是5700G的无核显版本，8核16线程，最大加速频率为4.6GHz，16MB三级缓存，售价为175美元(约合RMB1253元)。

它对标的是酷睿i5-12400F，游戏性能基本处在同一个水平上。

还有两款锐龙5000GT产品，分别为锐龙5 5600GT和锐龙5 5500GT，均为6核12线程，集成了Radeon Vega 7显卡，前者可以看作是锐龙5 5600G的强化版，CPU频率有小幅提升，后者则是锐龙5 5500的集成显卡版，售价分别为140美元(约合RMB1002元)和125美元(约合RMB859元)。

写在最后

时隔多年，拥有更强核显的锐龙8000G终于来了，从公布的数据来看，锐龙7 8700G的核显性能基本和GTX 1650齐平，胜任多数网游是没啥问题的，3A游戏低画质不少也能玩一玩，我个人觉得是最值得选择的一款。而已经有6年历史的AM4平台居然还能有这么多更新算是个惊喜吧，对于还在用老平台的用户来说，有了新的升级选择，而且升级成本也能低一些。