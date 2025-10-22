³¬´óÈÝÁ¿¶¥¼¶ÍõÕß ºê³žÂÓ¶áÕßGM9000ÉñÓß8TB PCIe 5.0¹ÌÌ¬Ó²ÅÌÆÀ²â
¡¾Ìì¼«ÍøDIYÓ²¼þÆµµÀ¡¿½üÆÚ´æ´¢ÊÐ³¡µÄÐÐÇé±ä¶¯ÓúÑÝÓúÁÒ£¬DIYÍæ¼ÒÈç¹ûÏëÒª¼°Ê±¡°ÉÏ³µ¡±£¬Ä¿Ç°ÒÑ¾¿ªÆôµÄË«Ê®Ò»¹ºÎï´ÙÏú¼¾¾ÍÊÇ×î¼ÑµÄÊ±¼ä½Úµã¡£Ëæ×ÅÐÂÒ»´úPCIe 5.0Æì½¢¹ÌÌ¬Ó²ÅÌÉÏÐÂ£¬³¬´óÈÝÁ¿µÄ¶¥¼¶ÍõÕßÒ²Â½ÐøÓëÍæ¼Ò¼ûÃæ£¬ºê³žÂÓ¶áÕß´æ´¢ÏµÁÐµÄPCIe 5.0Æì½¢²úÆ·£ºGM9000ÉñÓß¾ÍÔÚ½üÆÚÍÆ³öÁË8TBÈÝÁ¿°æ±¾£¬²¢³ÉÎª¡°Ò»ÅÌµ½Î»¡±³©Ïí¸ßÐÔÄÜÓÎÏ·¡¢Éú²úÁ¦¡¢AIµÈÓ¦ÓÃµÄÓÅÖÊÑ¡Ôñ¡£
×÷Îª³¬´óÈÝÁ¿°æ±¾£¬ºê³žÂÓ¶áÕßGM9000ÉñÓß 8TBÎÞÒÉÄÜ×°Èë¸ü¶àÓ°ÒôÄÚÈÝ¡¢¹¤×÷ÎÄ¼þÓë¡°3A´ó×÷¡±£¬ÒÔ¼°²¿Êð¶à¸ö±¾µØAIÄ£ÐÍ¹©ÓÃ»§ËæÐÄÊ¹ÓÃ¡£Í¬Ê±ÎÒÃÇÒ²Ê®·Ö¹Ø×¢ËüÔÚPCIe 5.0µÄ¸ß¶ÁÐ´ËÙ¶È£¬ÒÔ¼°¸ü¶à¿ÅÁ£Ôª¼þµÈ²úÉúµÄÐÔÄÜ¡¢É¢ÈÈÑ¹Á¦ÏÂ£¬ÄÜ·ñÎÈ¶¨Î¬³ÖÂúËÙ±íÏÖ£¬½ÓÏÂÀ´¾ÍÈÃÎÒÃÇÍ¨¹ýÒ»ÏµÁÐÊµ²âÀ´ÁË½â¡£
Íâ¹ÛÉè¼ÆÓëÓ²¼þÐÅÏ¢
Íâ¹Û·½Ãæ£¬ÂÓ¶áÕßGM9000ÉñÓß¼ÌÐø²ÉÓÃÂÓ¶áÕß´æ´¢ÏµÁÐµÄ¼òÔ¼Íâ°ü×°·ç¸ñ£¬ÉîÉ«ÏµÍâºÐ±íÃæÓ¡ÓÐÆ·ÅÆ¡¢²úÆ·Íâ¹Û¡¢Ãû³Æ¡¢Ö÷Òª¹æ¸ñÐÅÏ¢£¬²¢¸½ÓÐ·ÀÎ±±êÇ©µÈ¡£ÆäÖÐ×îÒýÈËÖõÄ¿µÄÊÇÓÒÏÂ½ÇµÄ¡°8TB¡±ÈÝÁ¿±êÇ©¡£
ÂÓ¶áÕßGM9000ÉñÓßÍ¬ÑùÑÓÐøÁËÏµÁÐµÄÓÅÁ¼´«Í³£¬½«¹ÌÌ¬Ó²ÅÌÓë¸½ÔùµÄÉ¢ÈÈÌù·Ö¿ª£¬ÓÃ»§¼È¿ÉÒÔ×ÔÐÐÕ³ÌùÉ¢ÈÈÌù£¬Ò²ÄÜÈÃ¹ÌÌ¬Ó²ÅÌ±íÃæµÄÖ÷¿Ø¡¢¿ÅÁ£µÈÔª¼þÖ±½Ó½Ó´¥Ö÷°åÂí¼×µ¼ÈÈµæ¡¢¶îÍâÉ¢ÈÈ×°¼×µÈ½ø½×´æ´¢É¢ÈÈ´ëÊ©£¬ÎªDIYÍæ¼ÒÌá¹©¸ü¸ßµÄ×ÔÓÉ¶È£¬¶Ô²ÉÓÃË«Ãæ¿ÅÁ£µÄ8TBÈÝÁ¿°æ±¾À´ËµÒ²¸ü¾ß¼ÛÖµ¡£
×÷ÎªÒ»¿îPCIe 5.0ÂúËÙ¹ÌÌ¬Ó²ÅÌ²úÆ·£¬ÂÓ¶áÕßGM9000ÉñÓßÔ³§Åä±¸µÄÉ¢ÈÈÌùÒ²ÓÐÆä¶ÀÌØÖ®´¦¡£Ëü²ÉÓÃÍ²+Ê¯Ä«Ï©¸´ºÏ²ÄÁÏ£¬ÓµÓÐ¸üÇ¿µ¼ÈÈÐ§ÂÊ£¬²¢ÎªÖ÷Òª·¢ÈÈÔª¼þ´øÀ´¸ü´óµÄÉ¢ÈÈÃæ»ý¡£´îÅä¹ÌÌ¬Ó²ÅÌÄÚÖÃµÄÖÇÄÜÎÂ¿ØÓëµçÔ´¹ÜÀí¼¼Êõ£¬¸ü¼ÓÓÐÖúÓÚ±£ÕÏ¹ÌÌ¬Ó²ÅÌÔÚ¸ß¸ºÔØÔËÐÐÖÐµÄÎÈ¶¨ÐÔÄÜ¡£
ÂÓ¶áÕßGM9000ÉñÓßÉíÎªÆì½¢²úÆ·²ÉÓÃÓÐ»ºÉè¼Æ£¬±íÃæ²¼ÖÃÁËSSDÖ÷¿Ø¡¢DRAM»º´æÓë¶àÆ¬ÉÁ´æ¿ÅÁ£µÈÔª¼þ£¬ÆäÖÐ8TB°æ±¾´îÔØÈÝÁ¿¸ß´ï8GBµÄ¶ÀÁ¢»º´æ£¬ÔÚÄÚ´æÕÇ¼ÛµÄ½ñÌì¿°³ÆÏÂÖØ±¾ÁË¡£¹ÌÌ¬Ó²ÅÌ²ÉÓÃË«Ãæ²¼¾Ö£¬Õý·´Ãæ·Ö±ð²¼ÖÃ4Æ¬°ÛÎ¬·â×°µÄÉÁ´æ¿ÅÁ££¬Í¬Ê±Ö÷¿ØÓëDRAM»º´æÒ²·ÖÖÃÁ½Ãæ£¬ÒÔ¸ü´ó³Ì¶È·ÖÉ¢ÈÈÔ´¡£
Ö÷¿Ø²ÉÓÃÐÂÒ»´ú6nmÖÆ³Ì¹¤ÒÕµÄ»ÛÈÙSM2508£¬Ëü²ÉÓÃPCIe 5.0x4¹æ¸ñ¡¢NVMe 2.0ÐÒé£¬ÓµÓÐ8CH/32CEÉè¼Æ£¬Ö§³Ö¿ÅÁ£ËÙÂÊ¸ß´ï3600MT/s£¬ÏÈ½øÖÆ³ÌÎªÆä´øÀ´×î¸ß70%µÄÄÜÐ§ÌáÉý£¬¿ÉÒÔËµ³ÉÎª¡°ÕæÂúÑª¡±PCIe 5.0¹ÌÌ¬Ó²ÅÌµÄÐÔÄÜ»ùÊ¯¡£
ÔÚÆì½¢¼¶¶àÍ¨µÀPCIe 5.0Ö÷¿ØÓë¸ßÆ·ÖÊÉÁ´æ¿ÅÁ£¼Ó³ÖÏÂ£¬ÂÓ¶áÕßGM9000ÉñÓß8TB°æ±ê³Æ´ïµ½14000MB/sË³Ðò¶ÁÈ¡ËÙ¶ÈÓë13000MB/sË³ÐòÐ´ÈëËÙ¶È£¬4KËæ»ú¶ÁÐ´ËÙ¶È·Ö±ð´ïµ½2000K IOPSÓë1600K IOPS£¬ÄÍ¾Ã¶ÈµÃÒæÓÚ³¬´óÈÝÁ¿¸üÊÇ¸ß´ï6400TBW£¬²¢ÓµÓÐ³¤´ï5ÄêµÄÖÊ±£Ö§³Ö¡£
½ÓÏÂÀ´£¬ÎÒÃÇ¾Í½«Õâ¿éÂÓ¶áÕßGM9000ÉñÓß8TB¹ÌÌ¬Ó²ÅÌ°²×°ÖÁÖ§³Ö×îÐÂPCIe 5.0x4¹æ¸ñ¡¢NVMe M.2²å²ÛµÄPC²âÊÔÆ½Ì¨£¬´Ó³£¹æÐÔÄÜµ½ÇáÁ¿»¯±¾µØAIÄ£ÐÍµÈ·½Ãæ£¬¶ÔËüµÄ³¬´óÈÝÁ¿ÓëÆì½¢ÐÔÄÜ½øÐÐÊµ¼ÊÌåÑé¡£
³£¹æÐÔÄÜ²âÊÔ
²âÊÔÊ¹ÓÃµÄPCÆ½Ì¨²¿·ÖÅäÖÃÈçÏÂ£º
Ê×ÏÈÍ¨¹ýCrystalDiskInfo²é¿´¹ÌÌ¬Ó²ÅÌ±¾ÉíµÄÊôÐÔÓë¸ü¶àÐÅÏ¢£¬¿ÉÒÔ¿´µ½ÂÓ¶áÕßGM9000 ÉñÓß 8TB¹ÌÌ¬Ó²ÅÌ´ïµ½×ãÈÝµÄ8193.5GB£¬ÔËÐÐÔÚ±ê×¼µÄPCIe 5.0x4Í¨µÀ£¬Ö§³ÖNVMe 2.0±ê×¼ºÍTRIMµÈ¹¦ÄÜ¡£
¿ÕÅÌÐÔÄÜ²âÊÔ
ÂÓ¶áÕßGM9000 ÉñÓß 8TB°æ±ê³Æ×î¸ß´ïµ½14000MB/sË³Ðò¶ÁÈ¡ËÙ¶ÈÓë13000MB/sË³ÐòÐ´ÈëËÙ¶È£¬4KËæ»ú¶ÁÐ´ËÙ¶È·Ö±ð´ïµ½2000K IOPSÓë1600K IOPS¡£½ÓÏÂÀ´ÎÒÃÇÔÚ¿ÕÅÌ×´Ì¬ÏÂÊ¹ÓÃCrystalDiskMark¡¢AS SSDÈí¼þ½øÐÐÐÔÄÜ²âÊÔ£¬²¢Ê¹ÓÃHWiNFOÈí¼þ¼à²â¹ÌÌ¬Ó²ÅÌ²âÊÔ¹ý³ÌÖÐµÄÎÂ¶È×´Ì¬¡£
¿ÕÅÌ×´Ì¬ÏÂÊ¹ÓÃCrystalDiskMark½øÐÐ¶Á¡¢Ð´¡¢»ìºÏÈýÏîÐÔÄÜ²âÊÔ£¬½á¹ûÏÔÊ¾ÂÓ¶áÕßGM9000 ÉñÓß 8TBµÄË³ÐòÐ´ÈëËÙ¶È´ïµ½14070.70MB/s£¬Ë³Ðò¶ÁÈ¡ËÙ¶È´ïµ½13478.79MB/s£¬¾ù³¬Ô½±ê³ÆË®Æ½£¬ÔÚQ1T1µÄËæ»ú4K¶ÁÐ´¡¢70%¶Á30%Ð´µÄ»ìºÏ³¡¾°ÏÂÍ¬Ñù±íÏÖÓÅÒì¡£
ÇÐ»»ÖÁIOPSÏÔÊ¾£¬ÂÓ¶áÕßGM9000 ÉñÓß 8TBÔÚ¶à¶ÓÁÐ¶àÏß³ÌµÄËæ»ú4K¶ÁÐ´ÖÐ·Ö±ð²âµÃÔ¼2000K IOPSÓë2100K IOPSµÄ½á¹û£¬»ìºÏ²âÊÔÍ¬Ñù³¬Ô½1900K IOPS£¬²¿·ÖÐÔÄÜÔ¶³¬±ê³ÆÖµ£¬±íÏÖ³öÉ«¡£
´ËÍâÎÒÃÇÒ²µ¥¶À½øÐÐÁË4¶ÓÁÐ4Ïß³ÌµÄËæ»ú4K²âÊÔ£¬ÂÓ¶áÕßGM9000 ÉñÓß 8TB²âµÃ1183.71MB/sËæ»ú¶ÁÈ¡Óë2359.28MB/sËæ»úÐ´Èë£¬»ìºÏ¶ÁÐ´´ï1391.65MB/s£¬±íÏÖ³¬Ô½ÎÒÃÇ´ËÇ°²âÊÔµÄ¶à¿î¸ß¶ËPCIe 5.0¹ÌÌ¬Ó²ÅÌË®Æ½¡£
¿ÕÅÌ×´Ì¬ÏÂµÄAS SSD²âÊÔÖÐ£¬ÂÓ¶áÕßGM9000 ÉñÓß 8TB¹ÌÌ¬Ó²ÅÌ²âµÃË³Ðò¶ÁÈ¡ÐÔÄÜÎª10724.25MB/s£¬Ë³ÐòÐ´ÈëÐÔÄÜÎª5724.15MB/s£¬ÕûÌåÆÀ·ÖÎª13998·Ö¡£
ÔÚÉÏÊö¸÷Ïî²âÊÔÖÐ£¬ÂÓ¶áÕßGM9000 ÉñÓß 8TB¹ÌÌ¬Ó²ÅÌÖ»ÔÚCrystalDiskMarkµÄÍêÕû²âÊÔÖÐÎÂ¶È×î¸ßµã´ïµ½Ô¼77¡æ£¬ÇÒ²âÊÔÈ«³ÌÆ½¾ùÎÂ¶È±íÏÖ²»³¬¹ý60¡æ£¬ÔÚÊÒÎÂÔ¼25¡æ£¬½öÊ¹ÓÃÖ÷°åÓ²ÅÌÎ»×Ô´øÉ¢ÈÈ×°¼×µÄÌõ¼þÏÂ£¬¿ÉÒÔËµÒ²¾ß±¸±È½ÏµÍµÄÎÂ¶È±íÏÖ¡£
°ëÅÌÐÔÄÜ²âÊÔ
½ÓÏÂÀ´£¬ÎÒÃÇÊ¹ÓÃIOmeterÏòÂÓ¶áÕßGM9000 ÉñÓß 8TB¹ÌÌ¬Ó²ÅÌÖÐÌîÈëÔ¼4TBµÄ²»¿ÉÑ¹ËõÊý¾Ý£¬Ä£ÄâÓÃ»§Êµ¼ÊÊ¹ÓÃÖÐµÄ³¡¾°£¬²¢¼ÌÐøÊ¹ÓÃ¸÷Èí¼þ½øÐÐ²âÊÔ£¬ÁË½âËüÔÚ°ëÅÌ×´Ì¬ÏÂµÄÐÔÄÜ±íÏÖ¡£×îºóÒ²»á½«Ó²ÅÌ¸ñÊ½»¯£¬ÔÚÒÑ¾¾ß±¸Ò»¶¨ÔàÅÌ¶ÈµÄÌõ¼þÏÂÊ¹ÓÃ°×ÑÛ½øÐÐÈ«ÅÌ²âÊÔ£¬ÁË½âÕâ¿é¹ÌÌ¬Ó²ÅÌµÄÄ£ÄâSLC»º´æ²ßÂÔÓë»ºÍâËÙ¶È±íÏÖ¡£
Ê×ÏÈÒÀÈ»ÊÇCrystalDiskMark²âÊÔ£¬¿É¼ûÔÚ°ëÅÌ×´Ì¬ÏÂ£¬ÂÓ¶áÕßGM9000 ÉñÓß 8TBµÄË³Ðò¶ÁÐ´¡¢Ëæ»ú¶ÁÐ´ÐÔÄÜ¾ù±£³Ö¿ÕÅÌÊ±Ë®Æ½£¬²¿·ÖÏîÄ¿ÂÔÎ¢ÉÏÉý£¬Í¬Ê±»ìºÏÐÔÄÜÓÐ±È½Ï´ó·ùµÄÌáÉý£¬Ò²´ïµ½13000MB/sÒÔÉÏ¡£
ÇÐ»»ÖÁIOPSÏÔÊ¾£¬ÔÚ¶à¶ÓÁÐ¶àÏß³ÌµÄËæ»ú4K¶ÁÐ´ÖÐ£¬ÂÓ¶áÕßGM9000 ÉñÓß 8TBÒÀ¾É±£³ÖÓë¿ÕÅÌ×´Ì¬Ïà½üµÄÐÔÄÜ±íÏÖ£¬´ïµ½Ëæ»ú¶ÁÈ¡2000K IOPS¡¢Ëæ»úÐ´Èë2100K IOPS£¬»ìºÏÐÔÄÜ³¬¹ý1900K IOPSµÄ¸ßÐÔÄÜË®Æ½¡£
°ëÅÌ×´Ì¬ÏÂ4¶ÓÁÐ4Ïß³ÌµÄËæ»ú4K²âÊÔ½á¹ûÏÔÊ¾£¬ÂÓ¶áÕßGM9000 ÉñÓß 8TBµÄ¶Á¡¢Ð´Óë»ìºÏ±íÏÖÕûÌåÎ¬³Ö¿ÕÅÌÊ±ÐÔÄÜ£¬Ð´Èë±íÏÖÂÔÓÐÌáÉý¡£
ÔÚ°ëÅÌ×´Ì¬ÏÂµÄAS SSD²âÊÔÖÐ£¬ÂÓ¶áÕßGM9000 ÉñÓß 8TBµÄ¶ÁÈ¡ÐÔÄÜ±íÏÖÕûÌåÓë¿ÕÅÌ×´Ì¬²îÒì²»´ó£¬·ÖÊýÒ²´ïµ½12898·Ö¡£
½áÊø°ëÅÌ²âÊÔ£¬ÎÒÃÇÔÚÍêÈ«¸ñÊ½»¯¹ÌÌ¬Ó²ÅÌ²¢¾²ÖÃÒ»¶ÎÊ±¼äºó£¬Ê¹ÓÃ°×ÑÛÈí¼þ¶ÔÂÓ¶áÕßGM9000 ÉñÓß 8TB½øÐÐÈ«ÅÌÎÈ¶¨ÐÔ²âÊÔ£¬²âÊÔ¹ý³ÌÖÐÍ¬Ê±Ê¹ÓÃHWiNFOÈí¼þ¼à²âÓ²ÅÌ»î¶¯ÓëÎÂ¶È±íÏÖ¡£
°×ÑÛÈ«ÅÌ²âÊÔ³ÊÏÖ³öµÄºìÉ«Ð´ÈëÇúÏß´óÖÂÎªµäÐÍµÄÈý¶ÎÌ¨½×ÐÎÌ¬£¬µÚÒ»¶ÎÔÚÄ£ÄâSLC»º´æ¿Õ¼äÄÚ£¬ÕûÌåËÙÂÊÎ¬³ÖÔÚ11000MB/s×óÓÒ£¬³ÖÐøÖÁÐ´ÈëÈÝÁ¿½ü1500GBÀë¿ªSLC»º´æ¡£
µÚ¶þ¶Î¾ùËÙ½µµÍÖÁÔ¼6500MB/s£¬ÍÆ²âÊÇTLC¿ÅÁ£µÄÖ±Ð´½×¶Î£¬²¢³ÖÐøÖÁÔ¼5500GB¡£µÃÒæÓÚ¶àÍ¨µÀÖ÷¿ØÓë´óÈÝÁ¿¡¢¶à¿ÅÁ£ÅäÖÃ£¬ÂÓ¶áÕßGM9000 ÉñÓß 8TB¾ß±¸ºÜ¸ßµÄ»ºÍâÖ±Ð´ËÙ¶È£¬ÕâÒ»µãÏà±ÈÊÐÃæÉÏµÄÍ¬Àà¾ºÆ·Ò²¿°³Æ¶ÀÊ÷Ò»ÖÄÁË¡£²¿·ÖÆì½¢PCIe 5.0¹ÌÌ¬Ó²ÅÌ²úÆ·ËäÈ»¾ß±¸¸ü¸ßµÄÄ£ÄâSLC»ºÄÚËÙ¶È£¬µ«»ºÍâÐÔÄÜÂÔÑ·Ò»³ï£¬Õ¹ÏÖ³ö²»Í¬·½°¸¡¢²»Í¬²ßÂÔ´øÀ´µÄÐÔÄÜ²îÒì¡£
ËæºóÂÓ¶áÕßGM9000 ÉñÓß 8TB½øÈë±ßÐ´Èë±ßÊÍ·ÅSLC»º´æµÄ×´Ì¬£¬´ËÊ±Ö÷¿ØÍ¬Ê±´¦ÓÚ¶àÖÖ¹¤×÷¸ºÔØ£¬Òò´Ë¾ùËÙÔÙ´Î½µµÍÖÁ1500MB/s£¬²¢Öð½¥²¨¶¯ÌáÉýÖÁ½Ó½ü2000MB/s¡£Ð´ÈëÖÁ6900GBÈÝÁ¿ºóËÙ¶ÈÖØÐÂ»ØÉýÖÁ6000MB/sÒÔÉÏÖ±ÖÁÂúÅÌ¡£
ÂÓ¶áÕßGM9000 ÉñÓß 8TBÔÚÈ«ÅÌ¶ÁÈ¡ÖÐ±íÏÖ¸ü¼ÓÆ½ÎÈ£¬ËÙ¶ÈÈ«³ÌÎ¬³ÖÔÚÔ¼10000MB/s¡£´ËÍâ£¬HWiNFOÈí¼þÏÔÊ¾£¬¹ÌÌ¬Ó²ÅÌÔÚÈ«ÅÌ²âÊÔÖÐÈÈµãÎÂ¶È×î¸ßÎª83¡æ£¬Èí¼þÏÔÊ¾Îª¿ÅÁ£ÎÂ¶È£¬ÅÌÉíÆäËüÇøÓòÎÂ¶ÈÎª70¡æ×óÓÒ£¬ÔÚÖ÷°å×Ô´øÉ¢ÈÈ×°¼×µÄ¸²¸Ç£¬ÒÔ¼°·´ÃæÕ³Ìù×Ô´øÉ¢ÈÈÌùµÄÌõ¼þÏÂ£¬¿ÉÒÔËµ¼æ¹ËÁË¸ßÐÔÄÜÓë¸ßÎÈ¶¨ÐÔ±íÏÖ¡£
×ÛºÏÀ´¿´£¬ÂÓ¶áÕßGM9000 ÉñÓß 8TBÔÚÎÒÃÇ½øÐÐµÄ²âÊÔÖÐÕ¹ÏÖ³ö·ûºÏ±ê³ÆÖµµÄPCIe 5.0ÂúÑª³¬¸ßÐÔÄÜ£¬ÔÚ¿ÕÅÌÓë°ëÅÌÁ½ÖÖÌõ¼þÏÂ¸ü¾ßÓÐ¸ß¶ÈµÄÐÔÄÜÒ»ÖÂÐÔ±íÏÖ£¬ÈÃ¸ß¶ËÓÃ»§±¶¸Ð°²ÐÄ¡£
µ±È»£¬ÎÒÃÇÒ²×¢Òâµ½ÂÓ¶áÕßGM9000 ÉñÓß 8TB×÷ÎªÓµÓÐ³¬´óÈÝÁ¿¡¢Æì½¢ÐÔÄÜ¡¢Ë«Ãæ¿ÅÁ£µÄPCIe 5.0¹ÌÌ¬Ó²ÅÌ£¬¸ü¶à¸ßÐÔÄÜÔª¼þµÄÅäÖÃÒ²²»¿É±ÜÃâ²úÉúÁËÒ»¶¨É¢ÈÈÑ¹Á¦£¬ÔÚ²âÊÔÖÐ½èÖúÖ÷°å×Ô´øµÄ¼òÒ×É¢ÈÈ×°¼×£¬ÒÔ¼°¹ÌÌ¬Ó²ÅÌ×Ô´øµÄÍ²+Ê¯Ä«Ï©¸´ºÏ²ÄÁÏÉ¢ÈÈÌùÄÜ¹»ÓÐÐ§Ñ¹ÖÆ¡£ÓÃ»§ÔÚÊµ¼ÊÊ¹ÓÃÖÐÒ²¿ÉÒÔ×ÅÑÛÓÚ´îÅäÓµÓÐ¸ü´ó¹æÄ£É¢ÈÈ×°¼×µÄ¸ß¶ËÖ÷°å£¬»òÊÇÑ¡¹ºÂÓ¶áÕßGM9000 ÉñÓß 8TBµÄHeatsink°æ£¬×¨ÊôÉ¢ÈÈÂí¼×+Ö÷¶¯É¢ÈÈ·çÉÈµÄ×éºÏÊ¹Æä¸üÎÞ¾åÓÚ³¤Ê±¼ä¸ß¸ºÔØ¹¤×÷£¬Ê±¿Ì±£³ÖáÛ·å×´Ì¬¡£
±¾µØAIÄ£ÐÍ&ÓÎÏ·´æ´¢ÌåÑé
½ÓÏÂÀ´ÎÒÃÇÒÀÈ»ÔÚÍ¬Ò»Ì×²âÊÔÆ½Ì¨ÉÏ£¬ÌåÑéÂÓ¶áÕßGM9000 ÉñÓß 8TBµÄ³¬´óÈÝÁ¿ºÍ¸ßÐÔÄÜ£¬ÔÚÇáÁ¿µÄ±¾µØAIÄ£ÐÍ²¿ÊðºÍÊ¹ÓÃÖÐµÄ±íÏÖ¡£
²âÊÔÊ¹ÓÃÁËLM StudioÓ¦ÓÃ£¬´ÓÓ¦ÓÃÄÚËÑË÷²¢²¿ÊðLLM²¢²¿ÊðÔÚ±¾µØ£¬¿ÉÒÔ¿´µ½°üº¬´Ó8Bµ½30B¶àÖÖ²ÎÊýÁ¿µÄÄ£ÐÍ¹²5¸ö£¬Õ¼ÓÃ¹ÌÌ¬Ó²ÅÌ¿Õ¼äÎª59.14GB¡£
Ñ¡ÔñÄ£ÐÍÖ®Ò»½øÐÐ¼ÓÔØÓë¶Ô»°£¬¿ÉÒÔ¿´µ½Ð¡²ÎÊýÄ£ÐÍÔÚDIYÍæ¼ÒµÄ³£¼ûPCÆ½Ì¨ÉÏ²»½öÕ¼ÓÃ¿Õ¼ä¸üÐ¡£¬¼ÓÔØÒ²¸ü¿ì¸üÁ÷³©¡£ÓÉÓÚ²ÎÊýÄÜ¹»ÍêÈ«·ÅÈëÓÃ»§µÄÏÔ¿¨ÏÔ´æ£¬Ä£ÐÍÔÚÈÎÎñ¡¢¶Ô»°ÖÐÉú³ÉtokenËÙ¶È¸ß´ï120.77¸ö/Ãë£¬×ÛºÏÌåÑéÎÞÒÉ¸ü¼ÓÑ¸½ÝÁéÃô¡£
¶ÔÂÓ¶áÕßGM9000 ÉñÓß 8TB¶øÑÔ£¬ÏñÕâÑùµÄÐ¡²ÎÊý±¾µØÄ£ÐÍËüÄÜ¹»ÇáËÉ´æ´¢ÉÏ°Ù¸ö£¬Ð¡Ä£ÐÍµÄÃ¿´Î¼ÓÔØ¶Ô¹ÌÌ¬Ó²ÅÌÊ¹ÓÃÊÙÃüµÄÑ¹Á¦Ò²Ê®·ÖÇáÎ¢£¬¸ü¼ÓÊÊºÏÈÕ³£Ê¹ÓÃ¡£
¶øÔÚÓÎÏ·Íæ¼ÒµÄÐèÇóÉÏ£¬ÂÓ¶áÕßGM9000 ÉñÓß¶à´ï8TBµÄ³¬´óÈÝÁ¿Ò²ÄÜÈÃËûÃÇÔÚÓÎÍæ×îÐÂ3A´ó×÷Ê±¸ü¼ÓµÃÐÄÓ¦ÊÖ£¬´òÏû´æ´¢¿Õ¼ä½¹ÂÇ¡£ÎÒÃÇ²é¿´ÁË°üÀ¨¡¶Èü²©Åó¿Ë2077¡·¡¢¡¶ºÚÉñ»°£ºÎò¿Õ¡·¡¶Õ½µØ6¡·¡¶¼«ÏÞ¾ºËÙµØÆ½Ïß5¡·¡¶¾øµØÇ±±ø2¡·¡¶¹ÖÎïÁÔÈË£º»ÄÒ°¡·µÈÔÚÄÚµÄ¶à¿î¸ßÆ·ÖÊ3AÓÎÏ·£¬·¢ÏÖËüÃÇÆÕ±éÐèÒªÕ¼ÓÃÔ¼75-150GBµÄ±¾µØ´æ´¢¿Õ¼ä£¬²¢¿ÉÄÜËæ×ÅÓÎÏ·³ÖÐø¸üÐÂ²»¶ÏÔö³¤¡£
¶ÔÕâÀàÍæ¼Ò¶øÑÔ£¬ÂÓ¶áÕßGM9000 ÉñÓß 8TB¹ÌÌ¬Ó²ÅÌÀíÂÛÉÏÄÜ¹»´æ´¢¶à´ï50¸öÒÔÉÏµÄ150GB¼¶´óÐÍÓÎÏ·¡£Èç¹û¿¼ÂÇµ½ÏÖÊµÊ¹ÓÃ×´Ì¬£¬Ê¹ÓÃ30%¿Õ¼äÓÃÓÚ´æ´¢¹¤×÷ÎÄ¼þ¡¢ÒôÊÓÆµÄÚÈÝµÈ£¬±£Áô20%µÄ¿Õ¼ä¹©¹ÌÌ¬Ó²ÅÌ½øÐÐGC¡¢Ä¥Ëð¾ùºâµÈÓÅ»¯²Ù×÷£¬Ê£Óà50%Ô¼4096GB¿Õ¼äÈÔ¿É´æ´¢Ô¼27¸ö150GB¼¶´óÐÍ3AÓÎÏ·¡£ÓÐÊý¾ÝÏÔÊ¾3A´ó×÷µÄÓÎÍæÊ±¼äÍ¨³£ÔÚ20-80Ð¡Ê±Ö®¼ä£¬¼´Ê¹ÊÇÃ¿Äê¶¼½ô¸ú³±Á÷µÄÓÎÏ··¢ÉÕÓÑ£¬ÕâÑùµÄ¿Õ¼äÈßÓàÒ²×ãÒÔ³Ð°üÒ»ÕûÄêÂÖ·¬³©Íæ3A´ó×÷µÄÊ¡ÐÄÌåÑéÁË¡£
ÆÀ²â×Ü½á
½èÖúÕâ¿éºê³žÂÓ¶áÕßGM9000 ÉñÓß 8TB£¬ÎÒÃÇÊ×´ÎÌåÑéµ½ÁËÄ¿Ç°ÊÐÃæÉÏ×îºÀ»ªµÄÏû·Ñ¼¶Gen5¹ÌÌ¬Ó²ÅÌÅäÖÃ£¬ÎÞÂÛÊÇº£Á¿Êý¾ÝµÄ´æ´¢£¬»¹ÊÇ¸ßÐÔÄÜÓ¦ÓÃµÄÐ§ÂÊÐèÇó£¬Ëü¶¼ÄÜ¹»ÍêÃÀÂú×ã£¬²¢½èÖúÐÂÒ»´úÖ÷¿Ø¡¢DRAM¡¢¿ÅÁ£Ó²¼þÓëÉ¢ÈÈÉè¼Æ£¬´øÀ´Óë¼Ò×å²úÆ·Í¬Ñù³Ö¾ÃÎÈ¶¨µÄÐÔÄÜ±íÏÖ¡£
ÔÚ´ËÇ°µÄÒ»Æª¹ÌÌ¬Ó²ÅÌ¿ÆÆÕÖÐÎÒÃÇÔø¾Ìáµ½£¬ÈÝÁ¿±¾Éí¾ÍÊÇ¹ÌÌ¬Ó²ÅÌµÄÒ»ÖÖÐÔÄÜ±íÏÖ£¬¸ü´óµÄÈÝÁ¿¼ÈÄÜ´øÀ´³ä×ãµÄ´æ´¢¿Õ¼ä¡¢¸ü¸ßµÄÐ´ÈëÊÙÃü£¬Ò²Îª¹ÌÌ¬Ó²ÅÌµÄ¶Á¸ÄÐ´¡¢GC¡¢Ä¥Ëð¾ùºâµÈ²Ù×÷Ìá¹©¸ü¶à¿Õ¼ä£¬ÓÐÖúÓÚ¹ÌÌ¬Ó²ÅÌÔÚÈ«ÉúÃüÖÜÆÚÄÚ±£³Ö¸ßÐÔÄÜ¡¢¸ßÎÈ¶¨ÐÔÓëÊý¾Ý°²È«¡£
Èç¹ûÄãÓÐ±¾µØ²¿ÊðAI¡¢ÓÎÍæ3A´ó×÷µÈ¸ßÐÔÄÜÐèÇó£¬ÒÔ¼°4TBÒÔÉÏµÄÊý¾Ý´æ´¢ÐèÇó£¬ÂÓ¶áÕßGM9000 ÉñÓß 8TBÄÜ¹»Ìá¹©½ØÈ»²»Í¬µÄÌåÑé£¬Îª¸ß¶ËÍæ¼ÒÓëÓ²¼þ·¢ÉÕÓÑ´øÀ´Ç°ËùÎ´ÓÐµÄ´ÓÈÝ¸ÐÊÜ£¬Èç¹ûÏëÎªÕâ¿é¶¥¼¶¹ÌÌ¬Ó²ÅÌÌá¹©¸üÀíÏëµÄÊ¹ÓÃ»·¾³£¬Åä±¸×¨ÊôÉ¢ÈÈÂí¼×ÓëÖ÷¶¯É¢ÈÈ·çÉÈµÄHeatsink°æ±¾Í¬ÑùÖµµÃÑ¡¹º¡£
