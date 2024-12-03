AMD RX 8800 XT光追性能将大增 功耗表现更为出色

【天极网DIY硬件频道】根据之前的消息，AMD将会在下个月举行的CES 2025上发布诸多新品，涵盖桌面端的锐龙9 9950X3D和9900X3D处理器，为掌机打造的Z2系列处理器，多款移动端处理器以及RDNA 4架构的独显等等。最近，Chipcell论坛zhangzhonghao曝光了关于AMD RDNA 4显卡的最新消息，此前它曾透露过锐龙7 9800X3D的发布日期，并且被证明是准确的。

AMD的RDNA 4显卡将于12月中旬正式进入量产阶段，并在一月初正式发布，中下旬正式开售。据说该系列中的顶级显卡是 Radeon RX 8800 XT，但命名结构可能并非如此。

根据曝光，AMD Radeon RX 8800 XT(RDNA 4)显卡的功耗将比Radeon RX 7900 XTX低25%，当然这并不奇怪，毕竟它采用了更先进的制程工艺，并且可能采用更小的单片GPU。虽然没有透露其显存的容量，但考虑到其作为RX x800 XT系列SKU的定位，16GB(20 Gbps GDDR6模块)显存是比较可能的，它的Navi 48 GPU会配备64CU计算单元。RX 7900 XTX在游戏中平均消耗约350W，所以基于Navi 48的RDNA 4显卡的功耗应该约为250-270W，这与RTX 4070 Ti及其SUPER版本产品大致相同。

性能方面，与Radeon RX 7900 XTX相比，Radeon RX 8800 XT在光栅化性能方面并没有提供太多改进，而是把精力集中在更好的光线追踪能力上，据称它可以在《生化危机4重制版》等游戏中带来超过45%的光线追踪性能提升。许多主流游戏已经过测试，获得了类似或更大的提升，AMD已经确认RT和AI性能将在下一代显卡中得到重大改进。索尼PS5还使用与RDNA 4架构类似的RT和AI引擎，并在各个领域带来了重大提升。

至于光栅化性能，据称该显卡可与RTX 4080和RTX 4080 SUPER差不多，考虑到较低的功耗，这个表现还是比较不错的。

AMD的Navi 4X系列将会有三种型号，RX 8800 XT、RX 8700 XT和RX 8600 XT三款，均采用RDNA 4架构核心，顶级型号RX 8800XT采用的是Navi 48 XTX核心，4096颗流处理器，RX 8700 XT是Navi 48 XT，RX 8600 XT是Navi 44 XT核心。

虽然在AMD内部来看，RX 8800 XT有着很高的定位，但其参数规格并不算高，对标的是NVDIA那边RT 40系列的高端型号，而明年CES 2025上NVDIA将会带来RTX 50系列新品，这样看的话，这款产品在明年市场定位差不多就在主流级别这样了。其实早在上半年就传出AMD将放弃旗舰市场，而是将全面发力中端入门和中高端这样的大众市场，面向更多的普通游戏玩家，而非那些追求极致的发烧友，与NVDIA的产品形成错位竞争。

我个人觉得这个思路是蛮不错的，毕竟这些年都有努力冲击高端旗舰市场，但效果并不理想，一直被友商压着打，难以撼动其高端领域的主导地位，战略性的放弃然后专注于抢占主流级别市场，用更高的性价比去征服消费者，可能会成为AMD的破局之路。