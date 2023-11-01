潮玩动力，电竞无限！iGame Z790D5 FLOW主板正式开售！

【天极网DIY硬件频道】“潮”旗舰主板，11月1日正式开售。随着英特尔“超超超频”的第14代酷睿处理器发布，新一代处理器超强的性能吸引了广大玩家的关注，为了让14代酷睿处理器的潜力充分发挥，七彩虹推出了定位高端的iGame Z790D5 FLOW主板，于11月1日正式开售，官方定价1999元!首发开售即可享受双十一优惠活动，到手价仅需1949元，优惠期至11月11日，另外还可享受三期免息优惠政策!

iGame Z790D5 FLOW是张个拥有潮流属性和超强性能的超频“潮”旗舰主板，该主板运用了未来曲线元素，摒弃了传统的方正设计，采用了波浪形的流萤散热装甲贯彻整张主板，通过波浪曲线和流萤RGB展现无尽的动力，让玩家成为未来科技的畅游者。

iGame Z790D5 FLOW是主板基于旗舰级的硬件而打造的。主板采用了18+1+1相加强混合加强供电设计，每相均为90A的旗舰Dr.MOS，使用了8层高电气性能PCB，豪华供电专为i9级处理器超频设计。

该主板配置了4槽合金加固DDR5内存插槽，使用了30μm加厚镀金触点，支持XMP 7600MT/s双通道高频，良好的电器性也为手动内存超频预留了空间，超频可达8200+MT/s，更高的频率带来的高带宽、低延迟可以使游戏帧率更加稳定流畅。每条内存插槽最高支持48GB内存，最多支持192GB，海量内存轻松应对视频创作和渲染建模效率。

iGame Z790D5 FLOW具备优秀的拓展能力，主板带有4条PCIe 4.0*4高速M.2接口和6个SATA接口，随时扩展超大硬盘空间。

主板配置有一条全长PCIe 5.0 X16显卡插槽，一条PCIe 4.0 X4的全长插槽和一条PCIe 4.0 X4长度的开放式插槽，可额外接入显卡、采集卡等高带宽设备，为主播和生产力用户提供更多的拓展能力。

后背一体式IO带有4个USB 2.0、2个USB 3.2 Gen1，3个USB Gen2和一个20G的USB-C接口，前置预留了一个20G USB-C接针，同时还支持非常实用的30W PD快充。无线功能也升级为WiFi-6E和蓝牙5.3，并且附送了鲨鱼鳍式的无线天线。

iGame Z790D5 FLOW主板已七彩虹京东自营旗舰店上架，潮流电竞玩家和创作者用户千万不要错过这次首发好价。此外，有着相同硬件规格，但是采用完全不同的设计元素的iGame Z790D5 ULTRA主板，在近期也会随着iGame ULTRA家族系列产品同步上市，更多超酷电脑硬件欢迎来到七彩虹京东自营旗舰店选购。

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