客制化OLED显示屏 原相3395引擎搭配4K技术 雷柏VT960PRO无线游戏鼠标评测

【天极网DIY硬件频道】一款优质的无线游戏鼠标，应该具备高灵敏度、低延迟性、长久续航、舒适手感等特性，方才能成为游戏玩家手中的制胜利器。近日，雷柏对VT960系列进行再升级，推出了新品VT960PRO屏显双模无线RGB游戏鼠标。它采用镂空“超跑”造型与客制化OLED显示屏，内置原相3395光学引擎、4KHz回报率、雷柏智能算法、V+无线游戏技术、4K电竞游戏技术等多重配置，为游戏玩家带来舒适灵敏的极致操控体验。

外观设计

雷柏VT960PRO在VT960的设计基础上，采用镂空“超跑”造型与右手对称的人体工学设计，机身尺寸为124.8mm×66.2mm×37.5mm，比较适合捏握与抓握的中大手玩家。鼠标的后半部分采用2mm左右的厚高强度一体成型铝合金材质，配合细磨砂工艺，整体手感不仅圆润舒适，还防滑防汗。

键位设计方面，雷柏VT960PRO采用包括左右键、滚轮中键、侧边键等常见的9键方案，可在驱动内进行自定义设置。同时，VT960PRO与前阵子发布的VT3S一样，在大面积的纯黑色配色下，嵌入了电镀处理的紫色滚轮与侧键，从而提升了鼠标整体的辨识度。

雷柏VT960PRO的底部则为特氟龙脚垫，能够为鼠标带来低摩擦、耐磨、快速顺滑的操作移动，尤其是在进行瞄准操作时，几乎不受阻力影响。值得一提的是，在黑色亚克力内凹的曲线内部，拥有一颗“隐形”的RGB霓虹灯，能够提供五种自定义的灯效显示，可通过驱动自定义调节约1680万色彩。

硬件配置

硬件方面，雷柏VT960PRO采用原相3395游戏光学引擎，支持以50为单位的50-26000DPI灵敏度逐级调节，预设驱动调节七档DPI，配合650IPS的追踪速度与50G的加速度，精准定位到每一帧的细微操控。同时，雷柏VT960PRO内置了5000万次使用寿命的欧姆龙微动，电竞型100万次刻度手感滚轮，按压与回弹的手感清脆，能够疾速响应防误触。

雷柏VT960PRO的九键同样可编程，在驱动内可以设置多种拓展功能，实现便捷的一键操作。例如：鼠标左侧的火力键，可以通过驱动软件设置为狙击键(游戏模式下)，实现射击游戏中的“一键连击”效果，从而快速降低DPI，获得更好的游戏体验。

雷柏VT960PRO支持4KHz回报率，不过需要与雷柏的4K接收器V2M配对，配对过程也比较顺利。首先，将驱动更新至1.3.5版本，鼠标固件也更新至最新版本;其次，在菜单栏的“支持”界面上，点击“对码工具”，根据提示进行“有线连接鼠标-断开有线连接-重启后同时按住左中右三键”三步操作进行对码连接;最后，连接成功后，在菜单栏的“参数设置”界面，右上角显示为“VT960PRO 4K”可通过驱动设置“1000Hz，2000Hz、4000Hz”三档回报率参数，默认为4000Hz，最快响应速度0.25ms。

雷柏VT960PRO在硬件上的另一大特点，则为鼠标上方的0.66英寸客制化OLED显示屏，其拥有64×68分辨率，可实时显示鼠标的性能状态。更为重要的是，这块屏幕支持客制化显示图片、文字等自定义内容。例如：在“OLED设置”界面，可以自定义文字的内容、样式以及背景的颜色，让它在这块客制化OLED显示屏上显示具体的内容。

以上的DPI、OLED、宏定义等多种自定义设置，可以实现多组板载存储，随时切换使用，还可以通过登录V系列智能云储存，将配置文件上传至云共享，分享给其他玩家。

此外，VT960PRO在雷柏智能算法的加持下，雷柏V+无线游戏技术拥有低功耗、低延时、长距离、抗干扰的能力。具体来看，Nordic的低功耗芯片，搭配智能的省电算法，能够合理区分不同场景的使用，降低功耗;1毫秒的响应速度，能够获得媲美有线无感的延迟体验;智能无线传输芯片的加持，能够提供10米+的无线传输性能;FPC独立天线，自适应信号增强，变频档位调节，即使在复杂的环境下依旧能稳定连接，灵敏操控。

至于续航方面，VT960PRO内置600毫安时的锂电池，配合新升级的低功耗无线技术，最高可支持125小时的超长续航体验。通过USB-C连接充电，充至满电也仅需3小时，整体充电与续航水平相当不错。

实测体验

为了更加直观地展示雷柏VT960PRO的体验，笔者通过Mouse Rate Checker软件进行实时回报率测试，从测试的结果来看，鼠标在软件框内正常速度移动时，回报率基本都超过了1000Hz，说明其具备很强的跟手性，在操控FPS或MOBA类游戏时自然也会更加得心应手。

另一方面，笔者也通过mousetest进行画蚊香图测试，在常用的1600DPI与2400DPI的测试中，鼠标操控起来比较顺滑，毫无阻力感，画出的线条在衔接上也很流畅，没有出现断点的情况，综合体验优异。

评测总结

总体来看，采用镂空“超跑”造型设计的雷柏VT960PRO，在原相3395游戏光学引擎、4KHz回报率、V+无线游戏技术、客制化OLED显示屏等软硬件的加持下，性能表现已经比肩旗舰水平，完全能够满足游戏玩家的极致操控需求。

价格上，雷柏VT960PRO屏显双模无线RGB游戏鼠标官方售价399元，618促销期间到手仅需369元，性价比还是比较高的，目前已上线开售，有需求的用户完全可以考虑一下。