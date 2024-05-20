WD_BLCAK亮相核聚变游戏嘉年华 顶级存储赋能全场景游戏体验

【天极网DIY硬件频道】5月18至19日，2024年“核聚变”游戏嘉年华在广州举行。作为一场覆盖全国众多城市的游戏玩家盛会，“核聚变”游戏嘉年华吸引了众多国内外知名游戏厂商、知名游戏IP、独立游戏开发者以及消费电子品牌参与。本届嘉年华以“WE POWER ON”为主题，旨在与大家分享游戏乃至游戏之外的快乐与感动。

作为同样具备“POWER ON”精神的存储品牌，西部数据旗下WD_BLACK品牌专注于游戏玩家群体，为他们提供性能强劲、稳定可靠的存储体验。本届“核聚变”游戏嘉年华上，WD_BLACK携创新的高性能游戏存储解决方案亮相，展示强大产品力的同时也成为大会奖品赞助商，为现场幸运观众带来了超多丰厚礼品。

西部数据公司中国及亚太区销售副总裁Stefan Mandl表示：“西部数据会在此次核聚变游戏嘉年华上为玩家带来旗下丰富的游戏存储产品组合。我们也期待看到大量中国游戏开发团队创作的新锐作品，以及光线追踪、AR、AI等前沿技术在游戏中的深入发展和应用。这些创新技术令更细腻的画面表现和更沉浸的游戏体验得以实现，也让广大游戏玩家对新一代游戏存储有了更高的期待。作为专为游戏玩家打造的品牌，WD_BLACK始终致力于提供大容量、高性能和高可靠性的存储解决方案，为各平台玩家的优质游戏体验保驾护航。”



西部数据公司中国及亚太区销售副总裁Stefan Mandl

在本届聚变游戏嘉年华上，我们见到了广受好评的游戏存储产品――WD_BLACK SN850X NVMe SSD、WD_BLACK SN770 NVMe SSD、WD_BLACK P40游戏移动固态硬盘以及WD_BLACK D30游戏移动固态硬盘，从内到外全方位支持玩家的硬核游戏需求。

当前，随着游戏画面质量不断提升、游戏体量不断增大，存储设备在游戏玩家搭建主机时更多考虑的一个要点。同时，除了传统意义上的游戏主机、台式PC，游戏本、掌上游戏电脑也被众多玩家选择，平台的多样化也对厂商的产品细分布局产生了深刻影响。

针对国内日益增长的主机游戏玩家，WD_BLACK推出了专为如PlayStation 5和Xbox主机这样次世代游戏主机设计的游戏移动固态硬盘――WD_BLACK D30。它外形延续了WD_BLACK家族式集装箱设计，可拆卸支架方便玩家将它放置在主机旁边，成为酷炫桌搭的一部分。WD_BLACK D30拥有900MB/s的读取速度，高达2TB的容量足够用户存下十数个百GB体量的3A游戏，海量空间一步到位，大家不用再为空间不足而烦恼。

不知道从什么时候起，移动固态硬盘已经成为专业工作室团队和内容创作者的标配，户外移动场景下的视频拍摄、剪辑、素材拷贝都离不开移动固态硬盘的参与。而对于部分游戏玩家来说，移动场景下的游戏需求同样不可忽视。针对这类玩家，WD_BLACK推出了WD_BLACK P40游戏移动固态硬盘。将WD_BLACK产品的高性能、大容量带到移动场景下，为追求高性能与便携式存储的玩家带来福音。WD_BLACK P40采用USB 3.2 Gen2×2接口，传输速度高达2000 MB/s，同时具备轻薄便携的外形设计以及出色的抗震性能，方便用户带着自己的游戏收藏去不同的地方，随时随地痛快畅玩。值得一提的是WD_BLACK P40还支持RGB灯效――众所周知，RGB具备“性能Buff”，有了RGB加持，玩起游戏也更具氛围感。

针对顶级玩家的PC游戏主机搭建与游戏本存储扩展，WD_BLACK拥有旗舰级的WD_BLACK SN850X NVMe SSD。在PCIe 4.0时代，SN850X NVMe SSD具备高达7300 MB/s的顺序读取速度和6600MB/s的顺序写入速度(2TB和4TB容量版本)，同时拥有业内领先的1200K IOPS的随机读写表现(2TB和4TB容量版本)，优秀的性能、超低延迟配合出色的热能效管理堪称硬核玩家不二之选。

而针对主流游戏玩家，WD_BLACK为大家带来了WD_BLACK SN770 NVMe SSD，同样的PCIe 4.0 NVMe SSD适合当前的主流主板以及笔记本扩展接口，能够发挥接口的高速性能。SN770采用西部数据自研主控和NAND闪存颗粒，5150MB/s的顺序读取速度(1TB和2TB容量版本)和4900MB/s的顺序写入速度(1TB容量版本)同样能为玩家带来优秀的游戏表现，保证游戏快速响应的同时也能实现流畅的流媒体传输，对比竞品拥有出色的价格优势，值得主流玩家选择。

上面介绍的这几款产品只是WD_BLACK在不同游戏领域、场景中推出的游戏存储设备的一部分。在此之外，WD_BLACK还拥有极为丰富的游戏存储解决方案，包括容量高达5TB的WD_BLACK P10游戏移动硬盘、经索尼官方认证的WD_BLACK SN850P NVMe SSD固态硬盘PS5授权版、经过微软官方认证专为Xbox Series X|S主机打造的WD_BLACK C50扩展卡Xbox授权版以及专为掌上游戏PC扩容设计的WD_BLACK SN770M NVMe SSD固态硬盘等产品，类型之丰富足以让拥有不同游戏设备的玩家们找到符合需求的存储产品，同时，WD_BLACK也正在加深与全球知名游戏硬件提供商的合作，带来更多深度定制的优秀产品。

助力玩家探索精彩的游戏世界、拓展高性能游戏存储的边界，WD_BLACK一直在路上，本届核聚变游戏嘉年华上所展示的品类丰富、产线细化的解决方案也充分展示着WD_BLACK在游戏存储乃至消费级存储领域的强大技术实力与创新能力。随着中国游戏玩家群体的进一步扩大，市场势必将推动着游戏相关产业加速发展，在这场由游戏驱动的产业升级中，WD_BLACK已经站到了潮头，毫无疑问，WD_BLACK未来还将推出大容量、高性能、高可靠性的存储解决方案，进一步提升广大玩家的游戏体验，与玩家一同共享未来游戏世界。